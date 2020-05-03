"Hücreyi yalıya tercih eden onurlu gazetecilerin günü kutlu olsun"

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de gazeteciliğin durumuna ilişkin veriler paylaştı.







Türkiye’nin 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre 180 ülke arasında 154. sırada yer aldığını aktaran CHP Milletvekili Tanrıkulu, Bağımsız Gazetecilik Platformu’nun verilerine göre, 1 Mayıs 2020 itibariyle Türkiye’de 102 gazetecinin cezaevinde olduğunu hatırlattı.





‘2002’DEN 2019’A KADAR 721 GAZETECİ TUTUKLANDI’





Son dönemdeki basın özgürlüğü ihlalleri, haber yaptıkları için tutuklanan ve haklarında soruşturma açılan gazetecileri hatırlatan CHP Milletvekili, Türkiye’de AKP hükümetleri döneminde 2002 yılından 2019 yılı sonuna kadar en az 721 gazetecinin tutuklandığını anımsattı.





“Düşünceyi ifade özgürlüğü ve özellikle basın özgürlüğü konusunda Türkiye’nin içinde bulunduğu durum içler acısıdır” diyen Tanrıkulu şu verileri paylaştı:





“Bu yılın Ocak ayında en az 4, Şubat ayında en az 16, Mart ayında en az 19, Nisan ayında en az 2 gazeteci (toplam 41) gözaltına alınmıştır.”





SANSÜR, BASKI, YASAK, SORUŞTURMA, CEZA…





“Bağımsız İletişim Ağı”nın (BİA) Ocak, Şubat, Mart aylarına ilişkin “Medya Gözlem Raporu”nda da Cumhurbaşkanın, Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014 tarihinden bu yana en az 62 gazetecinin TCK’nın 299. maddesi uyarınca hapis/para cezasına mahkum edildiği belirtilmiştir.”





Raporda, Corona Virüs nedeniyle gündeme gelen İnfaz Yasası düzenlemesinin gazetecileri kapsamayacak şekilde hazırlandığına dikkat çekilmiştir. Ocak-Şubat-Mart 2020 döneminde görülen 74 duruşmada 121 gazetecinin, silahlı terör örgütüyle bağlantılı suçlar ve Cumhurbaşkanına hakaret başta olmak üzere toplamda 25 farklı suçlama nedeniyle yargılanmasına devam edildiği ifade edilen raporda, gazeteciler hakkında 18 beraat, 13 hapis ve 2 adli para cezası kararı verildiği dile getirilmiştir.





Basın İlan Kurumu’nun Evrensel ve BirGün Gazetelerine verdiği ilan kesme cezaları hatırlatılan raporda, internet yasakları konusunda şöyle denilmiştir:





“Ocak-Şubat-Mart 2020 döneminde, üç haber sitesi sansürlendi. Hazine ve Maliye Bakanının Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığına yönelik çıkan 232 haber linkine (Cumhuriyet.com.tr, Bianet.org, Diken, BirGün, Artı Gerçek, Gazete Duvar, T24, Odatv, Sputnik Türkiye, Evrensel, Halk TV, Tele1, Gerçek Gündem, vs) erişim engeli getirildi. Konya’da bir TIR şoförünün geçim sıkıntısından kendini asması gibi içeriklere bu dönemde erişim engeli getirildi. Birkaç sayfasında Türkiye aleyhinde ifade barındırdığı gerekçesiyle iki yıl sekiz ay süreyle Türkiye'de sansürlü olan Wikipeia sitesi, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının ardından erişime açıldı.”





‘TÜRKİYE İZLENİYOR’





"Rapora göre RTÜK, bu yılın ilk üç aylık döneminde haber, film ve program yayınları nedeniyle televizyon kuruluşlarına 89 para cezası, iki uyarı cezası ve beş program durdurma cezası vermiştir.





Raporda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamına giren davalarda sorunlar saptadığı için Türkiye’yi “nitelikli izlemeye” aldığı da vurgulanmıştır.”





'AKP HÜKÜMETİ EN UFAK BİR İTİRAZI BİLE YAFTALIYOR'





“Sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası kuruluşların düşünceyi ifade özgürlüğü (ve bu başlıkla birlikte “basın yayın özgürlüğü”, “toplantı gösteri özgürlüğü”, “örgütlenme özgürlüğü”) hakkındaki raporları ve çalışmaları, AKP Hükümetinin muhalefet bir tarafa en ufak bir itirazı bile dinlemediğini ve yaftaladığını göstermektedir” diyen Tanrıkulu, tüm baskılara rağmen dürüst, kalemini kıran ama satmayan gazetecilerin gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğine, özgür haber, özgür basın için mücadelenin sonuna kadar süreceğine inandığını dile getirdi.





‘HAPİSHANE HÜCRESİNİ YALILARA TERCİH EDEN ONURLU GAZETECİLERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN’





Tanrıkulu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamayı şu mesajla noktaladı: “Gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyen; gerektiğinde hapishane hücresini yalılara tercih etmekte duraksamayan; kalemini, fotoğraf makinesini satmayan Onurlu Gazetecilerin Dünya Basın Özgürlüğü günü kutlu olsun!"