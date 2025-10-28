Samanyolu Haber /Gündem / Hüda Kaya yeniden cezaevine girecek: Gerekçe 28 Şubat’taki ‘başörtü’ cezası /28 Ekim 2025 18:51

Hüda Kaya yeniden cezaevine girecek: Gerekçe 28 Şubat’taki ‘başörtü’ cezası

DEM Partili Hüda Kaya'nın cezaevinde iken aldığı 1,5 yıl hapis cezası, 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağından dolayı aldığı ceza gerekçe gösterilerek ertelenmedi. Kaya, 10 gün içinde cezaevine tekrar girecek.

SHABER3.COM

DEM Parti eski milletvekili Hüda Kaya’nın yeniden cezaevine girmesi yönündeki karara tepki gösteren avukatı Zilan Leventoğlu, “Bu karar siyasi bir intikamdır. Müvekkilimize yönelik keyfi ve hukuksuz uygulamaları kabul etmiyoruz” açıklamasını yaptı.

Hüda Kaya, sosyal medya hesabından avukatı Zilan Leventoğlu’nun paşlaşımını alıntılayarak, “On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş!” dedi.

Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, yaptığı yazılı açıklamada kararın tamamen siyasi olduğunu belirtti. Leventoğlu’nun konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

“Müvekkilimiz Hüda Kaya, 2022 yılında haksız yere tutuklanarak Çanakkale Cezaevi’nde bulunan ve akabinde tüm suçlamalardan beraat eden oğlu Cihad Ebrarî’yi milletvekili sıfatıyla ziyaret etmiş, bu ziyarette olağan dışı ölçüde engel ve zorlukla karşılaşmıştır. Müvekkilimiz Hüda Kaya, kendisi ve ailesi yıllarca farklı cezaevlerinde bulunmuş; yüzlerce kez ziyaret eden ve edilen biri olarak mevzuata ve cezai işleyişine tamamen hakimdir. İdare tarafından kendisi ve oğlu kasıtlı biçimde türlü baskı ve keyfi uygulamaya maruz bırakılmışlardır. Aylar sonra bu ziyaretle ilgili kurumdan çıkış sırasında çantasında telefon olduğu tespit edildiği gerekçesiyle müvekkil hakkında dava açıldığını öğrendik. Yargılama sürecinde, tüm detayları en somut delillerle defalarca ortaya koymuş olmamıza rağmen, müvekkilimiz akıl ve hukuk tutulması niteliğinde bir kararla 1,5 yıl hapis cezasına mahkûm edilmiştir.

’28 ŞUBAT SÜRECİNDEKİ KARAR MAHKUMİYETE GEREKÇE OLDU’

28 Şubat’ın gölgesinde verilen bu ceza siyasidir. Yaklaşık 30 yıl önce 28 Şubat sürecinde başörtüsü eylemleri nedeniyle darbeci vesayet rejiminin mahkemesince, müvekkilimiz hakkında verilmiş, bugün artık hükûmsüz hale gelmiş bir mahkûmiyeti gerekçe göstererek, cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna gitmeden, doğrudan infaz kararı verilmiş ve müvekkil hakkında istinaf onayı ile hapis dışında hiçbir seçenek bırakılmamıştır. Bu, tamamen kasıtlı, keyfi, siyasî ve haksız bir uygulamadır.

Müvekkilimize 10 gün içinde cezaevine teslim olması tebliğ edilmiştir. Ancak biz, bu hukuksuz cezaya karşı hukuki dayanaklarımızla, cezanın cezaevinde değil ev hapsi şeklinde infaz edilmesi için gerekli başvuruları yapacağız.

Hüda Kaya’ya yönelik bu siyasî baskı, intikamcı yaklaşım ve yargı eliyle yürütülen hukuksuz uygulamaların bir an önce son bulması gerektiğini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Sürecin takipçisi olacağız ve tüm gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hüda Kaya yeniden cezaevine girecek: Gerekçe 28 Şubat’taki... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:58:16