HÜDA PAR kısa sürede Cumhur İttifakı'na katılacak

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yaklaşık 100 gün kala, Hizbullah'ın siyasi kanadı olduğu belirtilen Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) katılması gündemde.







Cumhur İttifakı ile ön mutabakatın sağlandığı HÜDAPAR ile görüşmelerin olumlu yönde seyrettiği ve kararın kısa sürede açıklanacağı belirtiliyor.





İktidara yakın Haber7'de yer alan habere göre, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, ittifaka katılım sürecinin büyük ölçüde olumlu seyrettiğini belirtirken "Görüşmeler olumlu devam ediyor. Şu an neticelenmiş değil. İnşallah olumlu sonuçlanacak. Ama henüz son nokta konmuş değil" dedi.





Haber 7'nin "Cumhur İttifakı'na yeni bir partinin katılması an meselesi! Kısa sürede sonuçlanacak" başlığıyla yayımladığı habere göre, ön mutabakatın sağlandığını ve komisyon görüşmelerinin de büyük ölçüde olumlu bir şekilde sürdüğünü bildiren Abdullah Aslan, "Birlikte çalışmak üzerine bir ön mutabakat zaten var. Bir mutabakat olduğu için zaten komisyonlar kendi aralarında görüşüyorlar" dedi.





Henüz kesin kararın verilmediğini kaydeden Aslan, "Tam karar verildi diye bir durum yok. Kesin karar verildiği zaman genel başkanlar ve partilerin ilgili mercileri tarafından açıklanır" ifadesinde bulundu.





Anlaşma şartlarıyla ilgili ayrıntının kararın verilmesinin ardından ortaya çıkacağını ifade eden Aslan, "Hangi şartların konuşulduğunu anlaşma sağlandığında açıklanacaktır" diye konuştu.





Seçim sürecinin başlaması nedeniyle kısa sürede görüşmelerin sonuçlanacağını belirten Aslan, "Çalışmalar devam ediyor. Şu an için bir zaman veremiyoruz. Ancak seçim dönemine girildiği ve ön mutabakat sağlandığı için kısa sürede neticelenmesi bekleniyor" dedi.





Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde seçmen kitlesi olduğu bilinen HÜDA-PAR, açıkça şeriat ve hilafet savunusu yapan bir parti olarak öne çıkıyor. HÜDA-PAR, 1990'lı yıllarda uyguladığı şiddet yöntemleri ve faili meçhul cinayetlerle bölgede korku saçan terör örgütü Hizbullah'ın devamcısı olarak kabul ediliyor.





Hatırlanacağı üzere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla son olarak AKP Genel Merkezi'nde görüşmüştü.





Erdoğan ve Yapıcıoğlu arasındaki 1 saat süren görüşmede, HÜDA PAR Genel Başkanvekili İshak Sağlam ile Genel Sekreter Şehzade Demir de hazır bulunmuştu.







