HÜDA PAR'dan Bahçeli'ye mesaj

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı şehit eden Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmeyen HÜDA PAR, Cumhur İttifakı ile pazarlık masasında.





Parlamentoda AKP ile birlikte hareket etme konusunda bir ‘problem’ yaşamadıklarını açıklayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, Habertürk TV’ye konuk oldu.





“PERİNÇEK’İ CİDDİYE ALMIYORUM”

Yapıcıoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “MHP böyle bir şeye nasıl evet diyor çok şaşırtıcı. PKK’ya evet demek ve HÜDA PAR’a evet demek arasında bir fark yok. Kendi kavgaları bölücülerini örtbas etmeye yaramaz. Bunlar bölücü örgütlerdir. Domuz bağlarıyla vatandaşlarımızı öldüren, Kürt vatandaşlarımıza en ağır işkenceler eden; millet derseniz millet düşmanı, vatan deseniz vatan düşmanı, devlet düşmanı” sözleri hakkında şu yanıtı verdi:





“Doğu Perinçek’e yanıt vermeyi gereği duymuyorum, ciddiye de almıyorum”





“HASSASİYETLERİ MHP’YE SORUN”

Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, Partisinin programında yazılanları okuması üzerine MHP ile nasıl bir arada olabilecekleri sorusunu yöneltti. Yapıcıoğlu ise, “MHP’nin bu hassasiyetlerini MHP’nin temsilcisine sorun” yanıtını verdi.





“MECLİS’TE TEMSİL EDELİM”

Yapıcıoğlu, AKP ile milletvekilliği pazarlığı iddiası hakkında şunları sarf etti:





“Eğer ittifak içinde yer alacaksak, bu ittifakın bileşenlerinin totalde, toplamda, maksimum sayıda en iyi verimi nasıl alması mümkünse biz onu önceliyoruz. Biz sayı pazarlığı yapmıyoruz. İlla şu kadar olacak, şunun altı ya da üstü olacak diye bir görüşme bir konuşma değil. Biz HÜDA PAR olarak Meclis’te temsil edilmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesini istiyoruz. Bunun devam etmesi tek başına yeterli değil. Biz hem Meclis’te temsil edilelim, Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu neyse onu da sağlayalım istiyoruz.”





Öte yandan Yapıcıoğlu, Hizbullah’ın terör örgütü olup olmadığı sorusunu cevapsız bıraktı.