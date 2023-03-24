Samanyolu Haber /Gündem / HÜDA PAR seçime AKP listelerinden girecek /24 Mart 2023 16:57

HÜDA PAR seçime AKP listelerinden girecek

HÜDA PAR'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" açıklamasında bulundu. Önceki gün gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR için “Tamamıyla yerli ve milli bir yapı” demişti.

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Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'ın, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı kararını bugün duyurması bekleniyordu.

HÜDA PAR, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı. Milletvekili seçimleriyle ilgili de görüşmelerin sürdüğü ifade edilmişti.

O görüşmeler sonrasında nasıl bir karara varıldığını bugün HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul’da yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Son olarak partiden yapılan açıklamada "Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" denildi.

ERDOĞAN HÜDA PAR'I SAVUNMUŞTU
Geçen günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın son destekçisi HÜDAPAR’ı savundu. 

1990-2000 yılları arasında işlediği birçok cinayetle gündeme gelen Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen parti hakkında Erdoğan, “Tamamıyla yerli ve milli bir yapı” ifadesini kullandı.
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