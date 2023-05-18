Samanyolu Haber /Politika / HÜDA PAR 'Türk milleti' ifadesinden rahatsız olmuş /18 Mayıs 2023 21:53

HÜDA PAR 'Türk milleti' ifadesinden rahatsız olmuş

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili yemininin Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR’ın itirazları nedeniyle ertelendiğini iddia etti.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili yemin töreninin Cumhur İttifakı bileşeni Gaffar Okkan ve 5 polisin katili olan Hizbullah’ın devamı olan HÜDA PAR’ın itirazları nedeniyle ertelendiğini iddia etti.

“YEMİN TÖRENİNİ İKİNCİ TUR SONRASINA BIRAKTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Buna göre; HÜDAPAR, Meclis’in açıldığında yemin töreninde içtihada uymayacaktı ve yemine yönelik eleştirilerini dile getirecekti, bu da Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy kaybettirecekti. Bu nedenle de yemin töreni, ikinci turdan sonraya bırakılmaya çalışılıyor.

“TÜRK MİLLETİ ÖNÜNDE ANT İÇERİM İFADESİNE İTİRAZ EDİYORLAR”

SözcüTV canlı yayınında İpek Özbey'e konuşan Özel şunları kaydetti: “1999’dan bugüne kadar yemin töreni, 10. gün ile 14. gün arasında hep olmuş ki eskiden Anayasa’da resmi sonuçların ilanının 5’nci günü yemin töreni olmalı deniyordu, şimdi 3’üncü günü… Yani 2 gün önce olmasını bekleriz. Yani 8’inci gün ile 12’nci gün arasında yemin töreninin olup bitmesi lazım. Geçen sefer de yine 11. günde yemin törenini yapmıştık. Şu anda yemin törenini ikinci turdan sonraya bırakmaya çalışıyorlar. Sebebini şu; HÜDA PAR’lı arkadaşlar, 4 milletvekili, AK Parti’nin Meclis’e taşıdığı o 4 HÜDA PAR’lı… Hani “Türk bayrağı olmasın” diyen, ‘Türk milleti yoktur’ diyen HÜDA PAR’lılar yemin metnine itiraz ediyorlar. ‘Yemin metni sorunlu’ diyorlar. Çünkü orada ‘Atatürk ilke ve inkılaplarına’ ifadesine itiraz ediyorlar, ‘Türk milleti önünde ant içerim’ ifadesine itiraz ediyorlar, ‘biz Türk milleti önünde ant içmeyiz’… Bu metin değişmelidir diyorlar. Bunu söyledikleri için HÜDA PAR’lılar, yemin krizi yaşanıp da millet AK Parti’nin ne yaptığını göresin diye yemini ileri almaya çalışıyorlar. Nasıl alacaklar? Resmi sonuçlar yayımlandıktan sonraki 3. gün olması gerekiyor ya yemin töreninin, yayımlanmasın diye YSK’ye baskı yapıyorlar.”

'YEMİN EDECEK MİSİNİZ?' SORUSUNA 'BAKACAĞIZ' YANITI

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerden önce katıldığı Habertürk'te "2015 yılında milletvekili yeminini eleştiriyorsunuz. Seçilince yemin edecek misiniz?" sorusuna “Bakacağız” diyerek yanıt vermişti.
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