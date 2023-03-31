HÜDA PAR'a bakanlık verilecek mi? 'Hangisi verilirse verilsin.

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamalarının ardından "bazı kesimlerce tehdit edilip, sözlü saldırılara uğradıklarını" iddia etti.





"Bize karşı saldırılar, fikren mücadele edemeyenlerin, siyaseten bir alternatif koyamayanların çaresizliğinin resmidir"diyen Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:







"Son 2-3 haftadır partimize yapılan saldırılar böyledir. Bir yönüyle de 28 Şubat zihniyetinin hortlamasıdır. Bu yapılan saldırıların İslam'ı irtica, Müslüman'ı mülteci gören kafanın yeniden hortlamasıdır; piyasaya çıkmasıdır. Özgürlükçü geçinenlerin maskelerinin düşmüş olmasından dolayı ortaya çıkan kendi çirkinliklerini örtme gayretidir. Bu gaye ile bize hep bel altı vurmalar devam ediyor. Bir diğer yanı ile bakıldığında; bu siyasi ahlaksızlıktır, bir tutarsızlıktır. Seçimleri kaybetme korkusuyla bu sefer, 'Ne yapabiliriz' düşüncesi ile ya söylediklerimizi çarpıttılar ya da HÜDA PAR'ın kuruluşundan 20 yıl önceki olayları gündeme getirip, sanki doğrudan HÜDA PAR ile ilişkiliymiş gibi veya HÜDA PAR yapmış gibi bunları tartışmaya başladılar. Bu tantanaların kopacağını bekliyorduk ama biraz fazla sürdü. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Bu gürültüler, hakikatleri örtemeyecektir"





"BİZE HAKARET EDENLERİN YAKASINA YAPIŞACAĞIZ"

Konuşmasının devamında eleştiriye açık olduklarını öne süren Yapıcıoğlu, kendilerine "hakaret edenlerin" yakalarına yapışacaklarını söyledi. Yapıcıoğlu, "Eleştiriye açığız. Bizi eleştirenleri, can kulağıyla dinleriz. Bize hakaret edenlerin yakasına yapışacağız. Onlar mutlaka hukuk önünde hesap verecektir. Her şey kayıt altında ve hiçbir şey kaybolmuyor. Bugün rahat rahat iftiralarını, tehditlerini, parmak sallamalarını yapıyorlar. Bunlar yanlarına kar kalacak düşüncesine kapılmasınlar. Avukatlarımız, hepsini takip ediyor. Bunlar, birer birer mahkeme karşısına çıkıp, hesap verecek" diye konuştu.





"İNŞALLAH GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE MECLİS'TE TEMSİL EDİLECEĞİZ"

Bakanlık pazarlığı yapmadıklarını iddia eden Yapıcıoğlu, kendilerine verilecek herhangi bir bakanlığı da "en iyi şekilde yöneteceklerini" ileri sürdü. Yapıcıoğlu, şunları söyledi:





"Listelerin açıklanmasını bekleyin. İnşallah güçlü bir şekilde Meclis'te temsil edileceğiz. Başından bu yana siyasetteki üslubun, üslubun sertliğinden, çirkinliğinden hep şikayet ettik. Siyaset böyle olamaz. Birkaç temsilcimizi Meclis'e gönderirsek, inşallah göndereceğiz de. Bizim başından beri söylediğimiz adaleti yeniden tesis etmektir. Doğru siyasetin nasıl olduğunu milletimize göstereceğiz.





"HANGİ BAKANLIK BİZE VERİLİRSE VERİLSİN..."

Siyaseti bu şekilde yapmayanlara da göstereceğiz. Milletin menfaatlerini, şahsi menfaatlerin önünde tutma konusunda da inşallah güzel bir örnek ortaya koyacağız. Bakanlık pazarlığı yapmadık. Ama hangi bakanlık bize verilirse verilsin; o bakanlığı en iyi şekilde yönetme ve milletin ihtiyaçları doğrultusunda siyaset öğretme konusunda herhangi bir eksiğimiz olmayacaktır."