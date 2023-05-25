HÜDAPAR'lı vekilden yemin itirazı

Cumhur İttifakı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girmesini sağladığı HÜDAPAR’lı isimlerden milletvekili yeminiyle ilgili itirazlar sürüyor.





HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili olan Serkan Ramanlı, bu konuda yaptığı açıklamada “Meclis yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz. Yemin metni değişmeli.” dedi.





Habersiverek.com imzasıyla yayımlanan bir videoda HÜDAPAR’lı Ramanlı’nın, "O yemin metni değru bir metin mi? Bana göre değil. Nasıl ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutulduğu her sabahın köründe nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü, biz parti programımıza da yazdık yemin metni değiştirilmelidir, biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz, hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir." dediği görülüyor.



