Samanyolu Haber /Gündem / HÜDAPAR'lı vekilden yemin itirazı /25 Mayıs 2023 12:26

HÜDAPAR'lı vekilden yemin itirazı

Cumhur İttifakı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girmesini sağladığı HÜDAPAR’lı Serkan Ramanlı, bu konuda yaptığı açıklamada “Meclis yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz. Yemin metni değişmeli.” dedi.

SHABER3.COM

Cumhur İttifakı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girmesini sağladığı HÜDAPAR’lı isimlerden milletvekili yeminiyle ilgili itirazlar sürüyor.

HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili olan Serkan Ramanlı, bu konuda yaptığı açıklamada “Meclis yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz. Yemin metni değişmeli.” dedi.

Habersiverek.com imzasıyla yayımlanan bir videoda HÜDAPAR’lı Ramanlı’nın, "O yemin metni değru bir metin mi? Bana göre değil. Nasıl ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutulduğu her sabahın köründe nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü, biz parti programımıza da yazdık yemin metni değiştirilmelidir, biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz, hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir." dediği görülüyor.

YEMİN KRİZİ NEDENİYLE AÇILIŞ ERTELENDİ İDDİASI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili yemin töreninin Cumhur İttifakı bileşeni HÜDAPAR’ın itirazları nedeniyle ertelendiğini iddia etmişti

Buna göre; HÜDAPAR, Meclis’in açıldığında yemin töreninde içtihada uymayacaktı ve yemine yönelik eleştirilerini dile getirecekti, bu da Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy kaybettirecekti. Bu nedenle de yemin töreni, ikinci turdan sonraya bırakılmaya çalışılıyor.

Özel şunları dile getirmişti: “Türk milleti önünde ant içerim, ifadesine itiraz ediyorlar, ‘biz Türk milleti önünde ant içmeyiz’… Bu metin değişmelidir diyorlar. Bunu söyledikleri için HÜDAPAR’lılar, yemin krizi yaşanıp da millet AK Parti’nin ne yaptığını göresin diye yemini ileri almaya çalışıyorlar. Nasıl alacaklar? Resmi sonuçlar yayımlandıktan sonraki 3. gün olması gerekiyor ya yemin töreninin, yayımlanmasın diye YSK’ye baskı yapıyorlar.”
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