Hükûmeti mahkemeye verdiler

İngiltere'de faaliyet gösteren en büyük hava yolu şirketleri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle İngiltere'ye gelen kişilerin iki hafta boyunca kendi kendini izole etmesini gerektiren yeni kararın geri alınması için Boris Johnson hükûmeti aleyhine dava açtı.







British Airways ile düşük maliyetli hava yolu şirketleri Ryanair Holdings Plc ve EasyJet Plc, 8 Haziran'da başlayan söz konusu kuralları durdurmak için harekete geçti.





Hava yolu şirketleri, uygulamanın karantinadan bitkin düşmüş müşterileri yaz tatilinden caydıracağından iddia ediyor.





EKONOMİ ÜZERİNDE YIKICI ETKİSİ OLACAK





Hava yolu şirketleri tarafından yapılan açıklamada, "Hükûmetin planının İngiliz turizmi ve genel olarak ekonomi üzerinde yıkıcı bir etkisi olacak. Binlerce istihdama mal olacak." ifadeleri yer aldı.





Açıklamada mahkemenin kararı olabildiğince hızlı bir şekilde gözden geçirmesine ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi.