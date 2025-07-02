Samanyolu Haber /Gündem / Hukuk askıda: AİHM'e hak illali başvurusunda Türkiye ilk sırada /02 Temmuz 2025 09:47

Hukuk askıda: AİHM'e hak illali başvurusunda Türkiye ilk sırada

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan 21 bin 600 başvuru ile hak ihlallerinde ilk sırada yer aldı. AİHM, 2002-2024 döneminde ise Türkiye hakkında 3 bin 363 ihlal kararı verdi.

SHABER3.COM

Uluslararası raporlara göre Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117’nci sırada yer aldı. 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması ile başlayan sürecin yargıya olan güveni sarstığı belirtildi.

Birgün’ün haberine göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 47 Avrupa ülkesi hakkında AİHM’e yapılan başvuru sayısı 2024’ün sonunda 60 bin 350’ye ulaştı. Tüm başvuruların yüzde 36’sını oluşturan Türkiye hakkındaki şikayetler, 21 bin 600 oldu.

22 YILDA 3 BİN 363 İHLAL KARARI
AİHM verilerine göre, Türkiye hakkında AİHM’den çıkan ihlal kararı sayısı, 2009 yılında 341 sayısı ile zirveye ulaştı. 2002-2024 döneminde Türkiye’ye yönelik çıkan ihlal kararı sayısı toplamı ise 3 bin 363 olarak hesaplandı.

AİHM’den, 2002-2024 döneminde çıkan ihlal kararlarının sayısı, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2002: 54

2007: 257

2012: 117

2017: 99

2022: 73

2024: 67

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hukuk askıda: AİHM'e hak illali başvurusunda Türkiye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:18:16