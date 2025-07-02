Hukuk askıda: AİHM'e hak illali başvurusunda Türkiye ilk sırada

Uluslararası raporlara göre Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117’nci sırada yer aldı. 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması ile başlayan sürecin yargıya olan güveni sarstığı belirtildi.





Birgün’ün haberine göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 47 Avrupa ülkesi hakkında AİHM’e yapılan başvuru sayısı 2024’ün sonunda 60 bin 350’ye ulaştı. Tüm başvuruların yüzde 36’sını oluşturan Türkiye hakkındaki şikayetler, 21 bin 600 oldu.





22 YILDA 3 BİN 363 İHLAL KARARI

AİHM verilerine göre, Türkiye hakkında AİHM’den çıkan ihlal kararı sayısı, 2009 yılında 341 sayısı ile zirveye ulaştı. 2002-2024 döneminde Türkiye’ye yönelik çıkan ihlal kararı sayısı toplamı ise 3 bin 363 olarak hesaplandı.





AİHM’den, 2002-2024 döneminde çıkan ihlal kararlarının sayısı, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:





2002: 54





2007: 257





2012: 117





2017: 99





2022: 73





2024: 67



