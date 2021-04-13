Hukuk dışı işlem yapan savcılara kim dur diyecek?

Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne giden Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., sırası gelmeden Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girerek, muayene olmak istedi.





Doktor Güneli içeride başka hasta olduğunu ve Savcı Mehmet B.’ye daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini söyledi.





İddiaya göre savcı Mehmet B., doktoru tehdit etti ve polise gözaltı talimatı verdi. Ardından Günel, savcılıkta ifade verdi. İfadenin ardından konuşan Günel, savcının kendisine "Seninle uğraşırım" dediğini ve sesini yükselterek tehdit ettiğini söyledi.









BAKAN GÜL HSK’YE İZİN VERDİ

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamayla doktorun ifadesinin alındığını doğruladı.





Son olarak ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olayla ilgili savcı Mehmet B. Hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu’na (HSK) izin verdi. HSK da inceleme için müfettiş görevlendirdi.





ARABASINA NOT BIRAKANI GÖZALTINA ALDIRMIŞTI

Ordu’nun Ünye ilçesinde, yanlış yere park edilmiş olan bir aracın camına, “Arabayı bıraktığınız alan yol girişi. Bilgilerinize” şeklinde not bırakan Tekniker Süleyman Uysal gözaltına alınmıştı.





Şubat ayında gerçekleşen olayda, Uysal’ın, not bıraktığı aracın her ikisi de yargı mensubu bir çifte ait olduğu ortaya çıkmıştı.





“İmzasız mektup yoluyla tehdit ve mala zarar verme suçlamasından” gözaltına alınan Uysal hakkındaki soruşturma başlatılırken cumhuriyet savcısının makamını hukuk dışı kullanmasına tepki gösterilmişti.





Nitekim olay basına yansımış, Bakan Gül konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Gül, Ünye ilçesinde bir savcının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili HSK’ye inceleme izni vermişti.













HİÇBİR CEZA ALMADI GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Kamuoyu görevini kötüye kullanan yargı mensubuna ceza bekliyordu fakat öyle olmadı.





Cumhuriyet’e konuşan Süleyman Uysal’ın avukatı Yiğit Küçükoğlu, HSK’nin görevlendirdiği müfettişlerin inceleme gerçekleştirdiğini söyledi. Uysal, davada takipsizlik kararı verildiğini, yargı mensubunun şikayetini geri çektiğini söyledi.





Yani, makamının gücünü hukuk dışında kullanan yargı mensubu herhangi bir ceza almadı ve görevine aynı yerde devam ediyor.





14 ÖĞRETMENİ GÖZALTINA ALDIRMIŞTI

2 yıl önce yine makamını hukuk dışı kullanan bir yargı mensubu ortaya çıkmıştı.





Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, halı saha için rezervasyon yaptıran 7'şerli iki takım olarak maç yapmak üzere gelen 14 kişilik öğretmen grubu, hazırlıklarını yapıp sahaya çıkmıştı.





Bu sırada, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kıran’ın da aralarında bulunduğu grup sahaya gelmişti. Cumhuriyet Savcısı, halı sahada kendi grubunun futbol oynayacağını söylemişti. Öğretmenler itiraz edince öfkelenen Savcı Kıran, 14 öğretmeni gözaltına aldırmıştı.





BAKAN GÜL “TAKİPÇİSİYİM” DEMİŞTİ

Olay basına yansımış, Bakan Gül, “Konunun yakinen takipçisiyim" demişti. Ve yine HSK’ye inceleme izni vermişti.





Fakat 14 öğretmeni gözaltına aldıran Mehmet Kıran'a ödül gibi atama yapılmıştı. Kıran, HSK 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Çermik ilçesinden Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’na atanmıştı.





Kıran’ın eylül ayında, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmaya katıldığı da haberlere yansımıştı.





Yani görevini hukuk dışı kullanan yargı mensupları Adalet Bakanı Gül’ün dahi “Takipçisiyim” dediği olaylardan hiçbir ceza almadan kurtuluyor. Hatta kimi zaman ödül gibi atama alıyor.





Geçmişteki benzer olayların ardından, HSK’nin savcı Mehmet B. için nasıl bir karar vereceği ise merak konusu…