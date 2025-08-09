Samanyolu Haber /Gündem / Hukuk fakülteleri için baraj değişti /09 Ağustos 2025 21:03

Hukuk fakülteleri için baraj değişti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Danıştay'ın hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması olarak 100 bin kabul edilen baraj sıralamasının 125 bin olarak güncellendiğini bildirdi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabında Danıştay'ın hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen '2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere' ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermesine ilişkin açıklama yaptı. Özvar, şu ifadelere yer verdi:

"Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının '2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere' ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir.
'Tercih sistemi gün içinde açılacak'

Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır.

Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos’a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."
