Samanyolu Haber /Eğitim / Hukuk Fakültelerine atanan dekanlar bakın hangi bölümleri bitirmişler... /15 Ekim 2019 08:51

Hukuk Fakültelerine atanan dekanlar bakın hangi bölümleri bitirmişler...

Türkiye'deki üniversitelerde bulunan 67 hukuk fakültesinin 19'unun dekanının hukukçu olmadığı öğrenildi. Bu kişiler hukukla alakasız bölümlerin mezunu.

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Üniversitelere yapılan dekan atamaları dikkat çekti. Ülkedeki 67 hukuk fakültesinin 19'unda dekanların hukukçu olmayan isimlerden seçildiği belirlendi.

İLAHİYATÇI DÖRT DEKAN

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da, aynı üniversitenin hukuk fakültesi dekanlığına vekaleten atandı. 2013 yılında AKP Terme Belediye başkan aday adayı olan Alişarlı, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olmuştu.

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'daki Süleyman Demirel, Trabzon ve Yalova üniversiteleri hukuk fakültesi dekanları da ilahiyat profesörlerinden seçildi. Hukuk fakültesi dekanları arasında, çalışma ekonomisi, kamu yönetimi, işletme, siyaset bilimi, Fransız dili, ziraat, iktisat ve kimya profesörü de var. Anayasa Hukuku Profesörü Kemal Gözler, "19 üniversitenin hukuk fakültelerinde hukukçu olmayan dekanlar var. İçlerinde en büyük grubu ilahiyatçılar oluşturuyor. Kendisi hukuk fakültesi mezunu olmayan bir hocanın verdiği hukuk eğitiminden ne hayır gelir?" dedi.

TÜBİTAK İLK ÖRNEKTİ

2014 yılında da Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü Mustafa Sancar, TÜBİTAK'ın önemli birimlerinden ULAKBİM'e (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) müdür yardımcısı olarak atanmıştı. Sancar, 2011 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı çalışıyordu. Sancar halen ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.
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