Samanyolu Haber /Gündem / Hukuk fakültelerine hukukçu olmayan dekanlar /13 Ekim 2019 15:29

Hukuk fakültelerine hukukçu olmayan dekanlar

Ülke genelinde bulunan 77 hukuk fakültesinin 19’unda dekanların hukukçu olmadığı ortaya çıktı. Bu fakültelerin 4’ünde ilahiyatçılar dekanlık yapıyor

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Geçen günlerde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı’nın görevlendirilmesinin ardından başlayan tartışmalar, 77 hukuk fakültesinin 19'unda dekanın hukukçu olmadığı ortaya çıktı.
Bu 19 fakültede 4 ilahiyat, 3 maliye, 3 tıp ve birer tane çalışma ekonomisi, veteriner, kamu yönetimi, işletme, siyaset bilimi, Fransız dili, ziraat, iktisatla kimya uzmanları dekan olarak yer aldı. Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, dekanı hukukçu olmayan fakültelerin bağlı olduğu üniversite ve dekanların listesi şöyle:

¦ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Prof. Dr. Mustafa Alişarlı (Veteriner)

¦ Bursa Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr. Mehmet Yüce (Maliye)

¦ Gaziantep Üniversitesi, Prof. Dr. Emine Koban (Maliye)

¦ Hacettepe Üniversitesi, Prof.Dr. A. Haluk Özen (Tıp)

¦ İnönü Üniversitesi, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek (Kamu Yönetimi)

¦ İzmir Bakırçay Üniversitesi, Prof. Dr. Mustafa Berktaş (Tıp)

¦ İzmir Demokrasi üniversitesi, Prof. Dr. Cevdet Alptekin Kayalı (İşletme)

¦ İzmir Ekonomi Üniversitesi, Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin (Siyaset Bilimi)

¦ Kırklareli Üniversitesi, Prof. Dr. Neziha Musaoğlu (Fransız Dili)

¦ Kocaeli Üniversitesi, Prof. Dr. Abdülkadir Şenkal (Çalışma Ekonomisi)

¦ KTO Karatay Üniversitesi, Prof. Dr. Bayram Sade (Ziraat)

¦ Necmettin Erbakan Üniversitesi, Prof. Dr. Zekeriya Mızırak (İktisat)

¦ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil (Tıp)

¦ Pamukkale Üniversitesi, Prof. Dr. İbrahim Organ (Maliye)

¦ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Prof. Dr. Şevket Topal (İlahiyat)

¦ Süleyman Demirel Üniversitesi, Prof. Dr. Haluk Songur (İlahiyat)

¦ Trabzon Üniversitesi, Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu (İlahiyat)

¦ Yalova Üniversitesi, Prof. Dr. Fethi Güngör (İlahiyat)

¦ Yozgat Bozok Üniversitesi, Prof. Dr. Ahmet Karadağ (Kimya)
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