Hukuk işleyen bir ülkede olunca: Sabah, bir yalan haberi ikinci kez tekzip etmek zorunda kaldı

Havuzun Amiral Gemisi Sabah Gazetesi , Eski CDA partisi Rotterdam Belediyesi Meclis üyesi Turan Yazır hakkında 2017'de manşetten kararlama bir iftira habere imza atmıştı.







Daha önce de Rotterdam Mahkemesi, AKP Hükümetine yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin eski CDA partisi Rotterdam Belediyesi Meclis üyesi Turan Yazır hakkında yaptığı haberin yalan ve iftira olduğuna hükmetmişti. Mahkeme, Sabah gazetesinin tekzip yayımlamasını istemişti. Tekzibi yayınlayan Sabah gazetesi, yalan ve iftira haberler yaptığını kabul etti. Sabah’ın tekzibinde şu ifadeler yer aldı: ’’Mart 2017’de Rotterdam Belediyesi Meclis üyesi Turan Yazır’ı haksız olarak dolandırıcılıkla ve Türk kökenli Hollandalıların isimlerini polise bildirmekle itham ettik. Bu suçlamaların hiçbir yasal dayanağı yoktu ve bunları yayınlamamamız gerekirdi.’’





Turan Yazır ve Rotterdam Belediyesi, Sabah Gazetesinin bu haberini yeterli bulmadı. Sabah Gazetesinin Yazır’ı diğer isnatlarla birlikte terörist olarak suçlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, ikinci bir tekzip ile düzeltilmesi için Lahey Temyiz Mahkemesi’ne başvurmuştu.

29 Ekim 2020’de dosyayı ele alan Lahey Temyiz Mahkemesi 1 Aralık 2020’de sonuca vardı ve Sabah Gazetesini, CDA Partisi eski meclis üyesi Yazır hakkındaki yazıyı daha detaylı düzeltmesini istedi.





Havuz Gazetesi Bugünden aynı haberden dolayı ikinci kez tekzip yayınlamaya başladı

Gazetenin Avrupa İnternet sitesinin mamşetinde sabit bir şekilde yayınlanan yeni metinde 'Rotterdam encümen üyesi Turan Yazır’ı haksız yere terörizm ve Hollanda’daki Türklere ihanet etmekle ilişkilendirdik. Bu ithamlar ciddi ve olumsuz bir şekilde bay Yazır’ın özel hayatını ve encümen üyesi olarak görev yapmasını etkiledi. Bu ithamların herhangi bir dayanağı yoktu ve tarafımızdan yayınlanmamalıydı. Lahey İstinaf Mahkemesi bu nedenle Sabah’a bu düzeltmeyi yayınlamasını emretti.' şekilde yayınlandı







