'Hukuk mahkemede mi görülüyor yoksa Ankara'da bir ofiste mi yazılıp çiziliyor?'

İmamoğlu, "Yetki alanları olmamasına rağmen pervasızca birtakım tariflerin de ülkemiz adına bir ayıp olduğunu anlattım. Sayın Erbakan ve diğer genel başkanları da ziyaretimizde bu meselenin kanun hükümde kararname maddeleriyle yaratılan kötü bir tasarrufla oluşan boşlukla, süreç iki dudak arasında işletiliyor" dedi.





İmamoğlu, "Bu konu da normalmiş gibi mülki amirler ne yazık ki barikatlarla, polisle beledileri sararak uygulamaya gayret ediyorlar. Düşülen durum hukuken garabet. Hukuka, adalete, demokrasiye inanan hiç kimsenin kabul edemeyeceği görüntüler" diye konuştu.





"Bir belediye başkanı suç işlerse tabii ki bunun karşılığı olacaktır" diyen Erbakan, "Ancak bir suç işlendiği zaman bunun yargı kararıyla sabit hale gelmesi gerekiyor. Bu kesin hüküm çıktıktan sonra da belediye başkanı görevden alınınca, orada yine milletin iradesiyle seçilmiş olan belediye meclis üyelerinin yapacağı bir seçimle bir başkan vekili seçilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.





Belediyelere kayyım atanmasının ardından siyasi parti genel başkanlarıyla görüşen Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ilk konuşmayı yapan Ekrem İmamoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in kayyım atamalarıyla ilgili olarak "Bu uygulamalar devam edecektir" açıklamasını eleştirdi.Belediye başkanının yerine meclis üyelerinin seçimle yeni başkan belirlemesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, kayyım atamasından sonra belediye meclis üyelerinin belediye binası alınmadığını hatırlattı.İmamoğlu'nun yaptığı görüşmeleri ve Türkiye Belediyeler Birliği'nde alınan kararı aktardığını söyleyen Fatih Erbakan, "Biz de kendilerinin bu endişelerine katıldığımızı. Bu kayyum uygulamalarıyla ilgili Yeniden Refah Partisi olarak bu uygulamaların uygun olmadığına, hukuki olmadığına, haksızlık içerdiğine inandığımızı ifade ettik" dedi.Belediye meclisinde seçim yapılarak yeni başkanın belirlemesine dair kanun teklifi sunduklarını söyleyen Fatih Erbakan, "Bununla ilgili de İstanbul Milletvekilimiz Doğan Bekin, bir yasa teklifini Meclis'e sundu. Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi diğer siyasi partilerin de görüşleri alınarak, Türkiye Belediyeler Birliği'nin hukukçularının da tavsiyeleri alınarak bir ortak zeminde buluşulabilir ve ortak bir yasa teklifi sunulabilir. Sonradan yapılacak çalışmalara destek olacağımızı da ifade ettik" dedi.Bir gazetecinin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluk haline itirazın reddedilmesini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:"Hangi kısmını anlatayım bilemiyorum. Şahsımla ilgili kısmı mı anlatayım ya da sadece Ahmet Özer'in tutuklanma süreciyle ilgili mi... Daha konu mahkemeye intikal etmeden atılan manşetleri mi, daha sonra atanacak kişinin 4-5 saat önceden vali yardımcısı olarak atanmasını mı... Hepsi bir garabet. Hukuk mahkemede mi görülüyor yoksa Ankara'da bir başka ofiste mi yazılıp çiziliyor noktasında takdiri milletimiz veriyor zaten. İnsanların hukuka inancının bu kadar yerle bir edilmesi, milletimizin büyük oradan mutsuzluğu, huzursuzluğu ve moralsizliğine vesile olmakta. Bugün ne yaparsanız yapın, hangi programı uygularsanız uygulayın enflasyon düşmüyor, yoksulluk azalmıyor artıyor. Bütün bu meselelerin özünde bahsetmediğimiz, tam da hiç incelemeden süreci 7 saatte karara bağlama hızı, hukuka dair o kötü durumun özeti."