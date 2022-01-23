Samanyolu Haber /Gündem / Hukuk profesörü Özgenç'ten Kabaş kararına itiraz: Bizi rezil edecek /23 Ocak 2022 14:15

Hukuk profesörü Özgenç'ten Kabaş kararına itiraz: Bizi rezil edecek

AKP iktidarının icraatlarında önemli rolü olan hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, gazeteci Sedef Kabaş’ın hakaretten tutuklanmasına “uluslararası camiada bizi rezil etmekten başka bir sonuç doğurmaz” diyerek tepki gösterdi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa ve kanun değişikliklerinde danıştığı isimlerden biri olan ünlü Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, gazeteci Sedef Kabaş’ın nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

Karar üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulunan İzzet Özgenç, “Herhangi bir kişiye hakaret asla tasvip edilemez. Ancak, salt hakaret suçundan dolayı tutuklama kararı verilmesi de asla kabul edilemez. İstanbul’da sulh ceza hakiminin verdiği malum karar, uluslararası camiada bizi rezil etmekten başka bir sonuç doğurmaz” ifadelerini kullandı.

TUTUKLANMA GEREKÇESİ: KAÇMA VE SAKLANMA İHTİMALİNİN YÜKSEK OLMASI
Bu arada İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin Sedef Kabaş’ın tutukluluğu kararında ifade ettiği gerekçeler de belli oldu. Kabaş’ın kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı iddiasında bulunan hakimlik, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanmasına hükmetti.

İZZET ÖZGENÇ KİMDİR?
İzzet Özgenç, AKP hükumetlerinin 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesi ve ceza yasalarının yazılması çalışmalarının başında bulundu.

Erdoğan’ın Meclis’e bir kanun, bir yasa tasarısı getirilmeden önce mutlaka bakanlarına “Bunu İzzet Hoca gördü mü?” dediği biliniyor.
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