Samanyolu Haber /Gündem / Hukuk profesörü vekil yorumladı: 'Erdoğan mevcut şartlarda aday olamaz!' /12 Haziran 2022 09:29

Hukuk profesörü vekil yorumladı: 'Erdoğan mevcut şartlarda aday olamaz!'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Erdoğan'ın adaylığını Cumhuriyet'e değerlendirdi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimlerde partisinin cumhurbaşkanı adayının ‘kendisi’ olacağını açıkladı. Erdoğan’ın açıklamaları, “Üçüncü kez aday olabilir mi, olamaz mı” tartışmalarını gündeme getirdi. Söz konusu meseleyi CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Cumhuriyet’e değerlendirdi. 

Erdoğan’ın tekrar aday olma durumunun hukuki temelini yorumlayan Kaboğlu, “Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilir ancak bu durum bir anayasal koşulun siyaseten yerine getirilmesine bağlıdır. TBMM 360 vekilin oyu ile seçimlerin yenilenmesine, öne alınmasına karar verirse, o durumda cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilir. Cumhurbaşkanı anayasayı bilmez diyemeyeceğimize göre, anayasanın güvencesi sayıldığına göre kendisi de mutlaka 2023’ün 18 Haziran’ın da seçimlerin yapılması durumunda, aday olamayacağını biliyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın seçimleri kendisinin yenilemek istemesi olasılığına da değinen Kaboğlu, şöyle konuştu: “Bunu şu şekilde değerlendiriyorlar; 2007’de anayasa değişikliği yapıldı ama 2017’de rejim değişikliği yapıldı. O nedenle artık 2007’de konmuş olan bu kural, 2017’de yapılan rejim değişikliği sonrası geçerli değil. Öyle olunca, Erdoğan’ın 2014’te yapılan seçimde yaptığı görev kabul edilmez. 2018’de ilk kez adaylığını koymuş ve şu an da birinci dönemini sürdürmektedir. Böyle olunca anayasada en fazla iki kez dendiği için pekala 2023 seçimlerinde de aday olabilir görüşü var. Bu görüş neden geçerli değil? Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Madde 101 fıkra 2. Bu kural 2007’de getirildi. Bu kuralın devamlılığı anayasanın 11. maddesinden kaynaklanıyor. Bu maddeye göre, bütün anayasa hükümleri herkes için üstün ve bağlayıcıdır. O zaman da bağlayıcıydı şimdi de bağlayıcıdır. Bu kural süreklidir. 2017’de anayasa değişti ama bu kural değişmedi.”

‘DÜŞÜK İHTİMAL’
Erken seçimi ihtimal dahilinde görmediğini belirten Kaboğlu, “Erdoğan’ın çıkışı bir erken seçim sinyali olarak düşünülebilir. Ancak bunun 2023 yılı içerisinde olacağı konuşulabilir. Çünkü şu an yapılan bütün hazırlıklar 3600 ek gösterge ve diğer iyileştirmeler hep 1 Ocak 2023 itibarıyla öngörülüyor. Bu nedenle bu ihtimalin az olduğunu söylemeliyim” dedi.
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