Hukukçu Salim Şen: KHK, Cumhuriyet tarihinin en büyük zulmüdür

Salim Şen ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere kumpas kurduğunu anlattı: “MEB, öğretmenleri Aktif Sen’e üye olmaya zorladı. 15 Temmuz sonrasında ise üye olan öğretmenlerin tamamı KHK’larla ihraç edildi.”



Salim Şen’in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:



Kemal Kılıçdaroğlu’na diyorlar ya, ‘İktidara gelirseniz KHK’lıları geri alacaksınız, öyle mi’… Nebati bakan olmasaydı ya da Erdoğan’a yakın olmasaydı nerede olurdu? KHK’lı olurdu. Bozdağ nerede olurdu, KHK’lı olurdu. Ya AK Partililerin yüzde 90’ı KHK’lı olurdu. Hiç böyle lafı eğip bükmeyin; KHK ile yaptığınız uygulama Cumhuriyet tarihinin en büyük zulmünlerinden biridir.



DİNİ HASSASİYETLERİ OLAN İNSANLARI MAĞDUR ETTİNİZ



Neden? Çünkü yargıyı işletmediniz, çünkü adaletle hükmetmediniz. Çünkü kendinizi temize çekmek için sorumluluğunuzu üzerinizden atmak için sıradan, gariban, muhafazakar aidiyetleri üzerinden, dini hassasiyetleri üzerinden davranan bir sürü insanı mağdur ederek bir dönemi temizlemeye çalıştınız.



TAKİPSİZLİK ALMIŞ, BERAAT ETMİŞ İNSANIN HAKLARINI NEDEN VERMİYORSUNUZ?



Benim için asıl olan adalet, hak ve hukuktur. Eğer bir insan bir hukuk sisteminde soruşturma geçirip takipsizlik kararı alıyorsa, bir kişi yargılanıp beraat ediyorsa yani suçsuzluğu sabit hale geliyorsa; fakat siz buna rağmen ‘ben bunu dinlemem, haklarını iade etmem’ diyorsanız siz zalimsiniz. Siz hukuk tanımaz, siz zulümle iktidar eden bir yapı haline dönüşürsünüz.



Devleti devlet kılan hukuktur, adil olmasıdır. Bir mahkeme kararını, bir yürütme, idare organı yok sayıyorsa; orada yargının da yerine geçmiş bir yürütme vardır. Despotik bir idare vardır.



MEB, ÖĞRETMENİNE KUMPAS KURDU



Ya siz kumpas kurdunuz ya! Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı, bakın dikkatle dinleyin; 17/25 Aralık’tan önce kurulmuş bir sendikaya öğretmenlerin üye olması hususunda baskı yaptı. Aktif Sen’e üye olun dedi. İl, ilçe milli eğitim müdürlerine talimat verildi. Aktif Sen’e üye olursanız üyelik aidatlarınızı da devlet ödeyecek dediler. Bu öğretmenler o sendikaya üye oldukları için, üye olanların tamamı KHK’yla göreinden alındı, açlığa mahkum edildi. Peki bu sendikaya üye olun emri verenler ne oldu? Hepsi taltif etti. Tamamı daha önemli görevlere getirildi.



ASKERİ OKULLAR NEDEN KAPATILDI?



Askeri okullar kapatıldı. Darbeyle hiç alakası olmadığı halde kapatıldı. Mezun olma durumundaki binlerce kişi işsiz hale geldi. Siz şimdi bunların haklarını ne yapacaksınız? Ya da Barış Akademisyenleri… Akademilerden, üniversitelerden sadece muhalif olduğu için KHK’larla uzaklaştırılanlar… Bunları keyfi bir şekilde siz elediniz.