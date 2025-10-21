Hukukçu Ufuk Yeşil, 'Tarihin en ağır ihlal kararı'nı değerlendirdi

Yeşil’e göre, AİHM’in tespit ettiği 239 ayrı ihlal, Türkiye’de ByLock kullanımı temelinde yürütülen davaların keyfi niteliğini ve yargı sürecinin sistematik biçimde siyasallaştığını gösteriyor.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirhan ve Diğerleri / Türkiye davasında, 239 kişinin mahkûmiyetine ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. ve 7. maddelerinin ihlal edildiğine karar verdi. Bu karar, AİHM’in 64 yıllık tarihinde tek bir dosyada en fazla ihlal tespit ettiği karar olarak tarihe geçti.Kararı değerlendiren hukukçu Dr. Ufuk Yeşil, Strasbourg Observers’da yayımlanan makalesinde, Demirhan kararının Türkiye’deki yargı sisteminde “derin ve yapısal sorunları” ortaya koyduğunu belirtti.