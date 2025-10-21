Samanyolu Haber /Gündem / Hukukçu Ufuk Yeşil, 'Tarihin en ağır ihlal kararı'nı değerlendirdi /21 Ekim 2025 23:02

Hukukçu Ufuk Yeşil, 'Tarihin en ağır ihlal kararı'nı değerlendirdi

Hukukçu Ufuk Yeşil, AİHM’in ‘Demirhan ve diğerleri’ dosyasında 239 kişi hakkında verdiği 7. madde ihlalini değerlendirdi: Tarihin en ağır ihlal kararı

SHABER3.COM


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirhan ve Diğerleri / Türkiye davasında, 239 kişinin mahkûmiyetine ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. ve 7. maddelerinin ihlal edildiğine karar verdi. Bu karar, AİHM’in 64 yıllık tarihinde tek bir dosyada en fazla ihlal tespit ettiği karar olarak tarihe geçti.

Kararı değerlendiren hukukçu Dr. Ufuk Yeşil, Strasbourg Observers’da yayımlanan makalesinde, Demirhan kararının Türkiye’deki yargı sisteminde “derin ve yapısal sorunları” ortaya koyduğunu belirtti.

Yeşil’e göre, AİHM’in tespit ettiği 239 ayrı ihlal, Türkiye’de ByLock kullanımı temelinde yürütülen davaların keyfi niteliğini ve yargı sürecinin sistematik biçimde siyasallaştığını gösteriyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hukukçu Ufuk Yeşil, 'Tarihin en ağır ihlal kararı'nı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:00:13