Hukukçular açıkladı: Ereğli ve Afyon cezaevlerinde işkence var

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi, Konya Ereğli ve Afyon T1 Kapalı cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dair raporunu açıkladı.





Tutuklu ve hükümlülerle yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan raporda, “Hapishanelerde, temel hak ve hürriyetler ile işkence yasağının ihlal edildiği değerlendirilmiştir” denildi.





Rapora göre, Bandırma Cezaevi'nden Afyon T1 Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen 7 tutuklu ve hükümlünden bazılarının ağır kronik hastalıkları bulunuyor.





SEVK EDİLEN TUTUKLULARA FALAKA İDDİASI





Afyon Cezaevi'ne girişte tutuklulara çıplak arama dayatıldığı, çıplak aramayı kabul etmeyenlere yaklaşık yarım saat boyunca hakaret, tehdit, kaba dayak ve falaka gibi işkence yöntemleri uygulandığı, Akif İpek’in müdahale sırasında baygınlık geçirdiği, Mehmet Ali Kaya’nın ise parmağının kırıldığı açıklandı. Tutukluların işkence ve kötü muamele nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.





ASKERİ DÜZENDE AYAKTA SAYIM DAYATMASI





Sevk sonrası ilk günlerde sayım esnasında ‘askeri düzende’ ayakta sayım dayatması yapıldığı, itirazlar üzerine bu uygulamadan vazgeçildiği belirtilen raporda, kelepçeli muayene dayatıldığı da aktarıldı. Rapora göre, tutuklulara eşyalarının birçoğu hala verilmedi, radyoların da verilmeyeceği kaydedildi. Isınma sorunu yaşanan hapishanede, kantin ihtiyaçlarının da yetersiz olduğu vurgulandı.





KAMERALARIN GÖRMEDİĞİ NOKTADA İŞKENCE





Konya Ereğli T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde ise Osmaniye’den sevk edilen tutuklulara girişte çıplak arama dayatıldığı, bunu kabul etmeyen tutuklulara baş memurun odasında ve hücrede kameraların görmediği noktalarda işkence yapıldığı aktarıldı.





DARP RAPORU ALMALARI DA ENGELLENDİ





İşkenceye uğrayan tutukluların darp raporu almasının da engellendiği vurgulandı.





Raporda, sevk edilen tutuklulardan Hasan Muhammet İbiş ve İbrahim Sütçü’ye radyo ve gazete verilmediği, sohbet, spor gibi sosyal faaliyetlerden yararlandırılmadıkları, tek kişilik hücrede tutulmalarına rağmen ayakta sayım dayatıldığı, İbiş’in karşı çıktığı için darp ve tehdit edildiği belirtildi. İbiş’in ayrıca Osmaniye Hapishanesi’nde verilen disiplin cezaları sebebiyle 1 yıldan fazla süredir ailesiyle görüşme yapamadığı, Sütçü’nün de 4 aydan fazladır tek kişilik hücrede olmasına rağmen hücre cezası verildiği bildirildi.





TESPİT: İŞKENCE YASAĞINI KAMU GÖREVLİLERİ İHLAL EDİYOR





Raporda, “Mahpuslara işkence yapan gardiyanlar gibi bu vakalara dair etkili soruşturma yürütülmesini engelleyen, önleme ve denetlemeden sorumlu her türlü kademedeki kamu görevlilerinin de sorumluluğu bulunmaktadır. İşkence yasağı, işkenceyi önlemeye ilişkin tedbirler ve işkence vakalarına ilişkin etkili soruşturma yükümlülüğü, görev ve yetki kapsamında olan kamu görevlilerince ihlal edilmiş ve edilmeye devam etmektedir” denildi.