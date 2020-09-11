Hukukçulara ve askerlere operasyon: 48'i avukat, 104 kişi için gözaltı kararı

ANKARA





Bugünkü cadı avının merkezinde askerler ve hukukçular var. Ankara'daki ilk operasyonda bu kapsamda 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç hâkim, 1 ihraç hâkim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezunu toplam 60 kişiye yönelik Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Yapılan açıklamada bu kişilerin müvekkilleriyle irtibatları ve görüşmelerinin suç sayıldığı görüldü.





İSTANBUL



