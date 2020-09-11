Samanyolu Haber /Gündem / Hukukçulara ve askerlere operasyon: 48'i avukat, 104 kişi için gözaltı kararı /11 Eylül 2020 09:52

Hukukçulara ve askerlere operasyon: 48'i avukat, 104 kişi için gözaltı kararı

Ankara ve İstanbul'da yürütülen cadı avı soruşturmasında 48'i avukat 31'i asker 104 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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ANKARA 

Bugünkü cadı avının merkezinde askerler ve hukukçular var. Ankara'daki ilk operasyonda bu kapsamda 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç hâkim, 1 ihraç hâkim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezunu toplam 60 kişiye yönelik Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Yapılan açıklamada bu kişilerin müvekkilleriyle irtibatları ve görüşmelerinin suç sayıldığı görüldü. 

İSTANBUL

İstanbul merkezli 17 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik operasyonda 31'i asker ya da askeri öğrenci 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

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