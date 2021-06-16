Hukuksuz fişlemelerin faili Cihat Yaycı da Paramount Otel'de

Sedat Peker’in gündeme getirdiği, geceliği 100 bin lira olan Paramount Otel’de, gazeteciler, yargı mensupları ve devletin en hassas kurumlarında görev alan bürokratların bedavaya günlerce tatil yaptıkları ve birileri tarafından kayda alındıkları ortaya çıkmıştı.





Sedat Peker son videosunda öyle bir otelden bahsetti ki geçmişte ağırladığı konuk listesi hemen her gün Türkiye’nin gündemine oturuyor.





Gazeteciler, bürokratlar, yargı mensupları, siyasetçiler….Geceliği 100 bin lira olan otelde günlerce hatta haftalarca tatil yapmış. Hepsinin ortak yönü de hiç para ödememiş olmaları.





OTEL DEĞİL OTOBAN





Gazeteci Cüneyt Özdemir ortaya çıkan tablo karşısında, “‘Otel değil, kara para aklama otobanı gibi.

Sedat Peker gerçekten bir şey biliyormuş. Bu otele gelenler her ne hikmetse hesapta ödemiyor” ifadelerini kullandı.





"DEVLETİN TANKIYLA OTELİMİZE GİRDİ"





Otelin el değiştirme yöntemleri de skandallarla dolu. Paramount Otel’in kurucusu Atilla Uras’ın kızı Yasemin Uras oteli almak isteyen, Cihan Ekşioğlu için ‘devletin tankıyla otelimize girdi’ dedi. Otelin yeni sahibi Ekşioğlu, uçak ve tank gibi savunma sanayi projeleri geliştiren EKBA Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı.





Ekşioğlu’nun özel misafirleri arasında kimler yok ki. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de geceliği 100 bin lira olan otelde ücretsiz kalanlardan. Demir’in, Savunma Sanayi Başkanlığının ihalelerine giren bir şirketin sahibi olduğu otel de ücretsiz kalması tartışma konusu oldu.





Ekşioğlu’nun otelinde ağırladığı isimlerden biri de Donanma eski komutanı Cihat Yaycı. Yaycı’nın Ekşioğlu ile otelinde çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girdi.







CİHAT YAYCI DA O OTELDE





Fotoğrafı paylaşan ünlü avukat Vural Ergül paylaşımında, “Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cihan Ekşioğlu’nun sahibi olduğu, geceliği 100 bin liralık Paramount Otel’de kalırken tanışmış…Aynı otelde, mucit ve dahi müstafi amiral Cihat Yaycı’nın çay içmişliğini bilirim. Ama konaklayıp konaklamadığı hakkında bilgim yok” dedi.





"TANRI İRONİYİ SEVER"





Cihat Yaycı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında on binlerce subay astsubayı ihraç ettiren meşhur Fetömetre’nin de mucidi. Fetömetre ile kendi askerlerini fişleyerek hapse attıran Cihat Yaycı’nın kara para otobanına dönen bir otelde birileri tarafından bu şekilde fişlenmesi Mehmet Altan’ın “Tanrı ironiyi sever” sözünü hatırlattı.





MANTIK DIŞI FİŞLEMELERLE HUKUK CİNAYETİ





Cihat Yaycı’nın Cüneyt Özdemir’e verdiği bir röportajda, kurbanlık koçun boynuzuna bilezik takarak nişanlısının evine götürdüğünü fotoğrafla kanıtlayamayan askerlerin, F...metre kriterleri gereğince ordudan atıldığını anlatması büyük tepki toplamıştı.











