Samanyolu Haber /Gündem / "Hukuksuz geri itmeleri durdurun" /04 Temmuz 2021 00:12

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Son dönemde Yunanistan'dan Türkiye tarafında geri itmelerin artmasına tepkiler sürüyor. 2019’da Yunanistan tarafından itilen ikiz kardeşi Türkiye’de cezaevine konan İhsan Erdoğan, Yunanistan ve AB makamlarına seslenerek, “Hukuksuz geri itmeleri durdurun” dedi.

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

İkiz kardeşi itilen ve Türkiye’de iki yıldır cezaevinde yatan ihsan Erdoğan, sosyal medya üzerinden AB makamlarına seslendi. “İkiz kardeşim Ayşe Erdoğan Mayıs 2019’da Yunanistan’dan Türkiye’ye hukuksuzca geri itildi ve 2 yıldır cezaevinde” diyen Erdoğan, paylaşımlarını şöyle sürdürdü: “Son dönemde Yunanistan’da geri itmeler arttı. Hamile kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce insan geri itildi. İtilenlerin çoğu tutuklandı.

"GERİ İTİLENLER CEZAEVİNE ATILACAK"

Yunan ve AB makamlarına çağrım:

Hukuksuz geri itmeleri durdurun. Geri ittiğiniz insanların Türkiye’de cezaevine girmekten başka şansı yok. Yunanistan’a geldikten sonra itilen ve 2 yıldır cezaevinde olan ikiz kardeşimin yaşadıklarını başkaları yaşamasın. #StopPushBacksGreece”
 

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"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

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