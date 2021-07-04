İkiz kardeşi itilen ve Türkiye’de iki yıldır cezaevinde yatan ihsan Erdoğan, sosyal medya üzerinden AB makamlarına seslendi. “İkiz kardeşim Ayşe Erdoğan Mayıs 2019’da Yunanistan’dan Türkiye’ye hukuksuzca geri itildi ve 2 yıldır cezaevinde” diyen Erdoğan, paylaşımlarını şöyle sürdürdü: “Son dönemde Yunanistan’da geri itmeler arttı. Hamile kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce insan geri itildi. İtilenlerin çoğu tutuklandı.







"GERİ İTİLENLER CEZAEVİNE ATILACAK"





Yunan ve AB makamlarına çağrım:





Hukuksuz geri itmeleri durdurun. Geri ittiğiniz insanların Türkiye’de cezaevine girmekten başka şansı yok. Yunanistan’a geldikten sonra itilen ve 2 yıldır cezaevinde olan ikiz kardeşimin yaşadıklarını başkaları yaşamasın. #StopPushBacksGreece”



