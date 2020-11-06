Hukuksuz müebbet kararları onandı

İstinaf mahkemesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ilgili incelemesini tamamladı. Daire, inceleme sonucunda yerel mahkemenin soyut kavramlar ve hukuksuz gerekçeler üzerine kurduğu kararını onayladı. İstinaf, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 75 kişi hakkında açılan çatı davasında 7 tutukluya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6’şar ay hapis cezalarının onanmasına karar verdi.



Kararda, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve Kazım Avcı’nın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet”, Gülen’in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik ve iş adamı Dilaver Azim’in ise “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 10 yıl 6’şar ay hapse çarptırılmalarında bir isabetsizlik görülmediği belirtildi. Dosyada son kararı Yargıtay verecek.

'BU KADERİMSE KEDERLENMEYE GEREK YOK’







Daha önceki birinci derece mahkemede 4 gün boyunca son savunmasını yapan Hidayet Karaca son sözünde, “Ben televizyondaki görevimden ayrılırken, ‘Allah var gam yok’ demiştim. Yine anı şeyi söylüyorum. Bu kaderimse o zaman kederlenmeye gerek yok. Onun dışında söyleyecek bir sözüm yok” demişti. Karaca, 14 Ekim 2014'teki intikam operasyonuyla bir dizi senaryosu gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Kendisi o günden bu yana hücre hapsi başta olmak üzere türlü sıkıntılar yaşatılarak Silivri zindanında tutuluyor.

Hidayet Karaca, evladı Sıtkı Karaca ile birlikte

