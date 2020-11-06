Samanyolu Haber /Gündem / Hukuksuz müebbet kararları onandı /06 Kasım 2020 15:19

Hukuksuz müebbet kararları onandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 6 yıldır Silivri zindanında tutulan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen ve kapatılan Zaman Gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ile Fethullah Gülen Hocaefendi’nin halasının oğlu Kazım Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

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İstinaf mahkemesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ilgili incelemesini tamamladı. Daire, inceleme sonucunda yerel mahkemenin soyut kavramlar ve hukuksuz gerekçeler üzerine kurduğu kararını onayladı. İstinaf, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 75 kişi hakkında açılan çatı davasında 7 tutukluya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6’şar ay hapis cezalarının onanmasına karar verdi.

Kararda, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve Kazım Avcı’nın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet”, Gülen’in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik ve iş adamı Dilaver Azim’in ise “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 10 yıl 6’şar ay hapse çarptırılmalarında bir isabetsizlik görülmediği belirtildi. Dosyada son kararı Yargıtay verecek.
Cezaevindeyken annesini kaybeden Alaaddin Kaya'ya cenazeye katılma izni verilmemişti.

'BU KADERİMSE KEDERLENMEYE GEREK YOK’

Daha önceki birinci derece mahkemede 4 gün boyunca son savunmasını yapan Hidayet Karaca son sözünde, “Ben televizyondaki görevimden ayrılırken, ‘Allah var gam yok’ demiştim. Yine anı şeyi söylüyorum. Bu kaderimse o zaman kederlenmeye gerek yok. Onun dışında söyleyecek bir sözüm yok” demişti. Karaca, 14 Ekim 2014'teki intikam operasyonuyla bir dizi senaryosu gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Kendisi o günden bu yana hücre hapsi başta olmak üzere türlü sıkıntılar yaşatılarak Silivri zindanında tutuluyor.
Hidayet Karaca, evladı Sıtkı Karaca ile birlikte
AĞIR HASTALIKLARI VAR

Sincan Cezaevinde tek kişilik hücrelerde kalan İlhan İşbilen, geçtiğimiz Eylül ayında Kovid-19 teşhisiyle Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Kliniğinde tedavi altına alınmıştı. Kazım Avcı ise bir bacağı kalçasından protezli şekilde cezaevinde tutuluyor.
Kazım Avcı'nın kalçasından protezi var ve ayakta durmakta zorlanıyor
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