Samanyolu Haber /Gündem / Hukuksuz nefret operasyonları hız kesmiyor: 47 ilde 208 kişi gözaltına alındı /06 Mayıs 2025 11:28

Hukuksuz nefret operasyonları hız kesmiyor: 47 ilde 208 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 47 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen nefret operasyonlarında 208 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik olarak sözde güncel yapılanma kapsamında eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda, 208 kişi gözaltına alındı. 

Yerlikaya'nın açıklamasına göre operasyon Gaziantep merkez olmak üzere 47 ilde gerçekleştirildi. Operasyonlar Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya illerinde gerçekleştirildi. 



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