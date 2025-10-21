Hukuksuz nefret operasyonlarında 1 aylık tablo: 50 ilde 286 gözaltı, 154 tutuklama

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesini hatırlatan ve Türkiye aleyhine peş peşe verdiği ihlal kararlarına rağmen iktidar, 15 Temmuz sonrası başlatılan hukuksuz operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik yürütülen operasyonları yeni bir “başarı” olarak duyurdu.





Yerlikaya açıklamasında, Adana’dan Zonguldak’a kadar 50 ilde son bir ayda yapılan operasyonları duyurdu. Ankesörlü telefon, ByLock kullanımı ve sosyal medyada Hizmet Hareketi’ne destek paylaşımı gibi fiiller “delil” sayılarak 286 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 154’ü tutuklanırken, 79 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.





AİHM kararlarında açıkça belirtildiği üzere, ByLock kullanımı veya ankesörlü hatlardan aranmak tek başına suç teşkil etmiyor.





AİHM’in son kararlarında vurguladığı “belirsiz ve keyfi suç tanımlarıyla insanların özgürlüklerinin kısıtlanması” uyarısına rağmen, Türkiye’de hergün Hizmet Hareketi gönüllüleri gözaltına alınmaya devam ediyor.