Samanyolu Haber /Gündem / Hukuksuz nefret operasyonlarında 21 ilde 53 gözaltı daha! /10 Eylül 2025 08:40

Hukuksuz nefret operasyonlarında 21 ilde 53 gözaltı daha!

Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakan Ali Yerlikaya hukuksuz nefret operasyonları kapsamında 53 kişinin gözaltına alındığı, bu isimlerden 40'ının tutuklandığını açıkladı.

SHABER3.COM

15 Temmuz sonrası başlayan hukuksuz süreçte onlarca isim gözaltına alındı ve ardından da tutuklandı. Açıklamayı bizzat İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. 

Gözaltına alınan isimlere yönelik sözde suçlamalar ise yardım kuruluşlarına yardımda bulunmak, ankesörlü telefondan iletişim kurmak ve sosyal medya kullanmak. 

21 İLDE 2 HAFTADA YAPILDI
Sözde suçlamalarla gözaltına alınan isimlerden 40'ının tutuklandığı, geriye kalanların ise işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Operasyonların son 2 haftada; Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'ta yapıldığı kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hukuksuz nefret operasyonlarında 21 ilde 53 gözaltı daha! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:51:05