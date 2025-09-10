Hukuksuz nefret operasyonlarında 21 ilde 53 gözaltı daha!

15 Temmuz sonrası başlayan hukuksuz süreçte onlarca isim gözaltına alındı ve ardından da tutuklandı. Açıklamayı bizzat İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.





Gözaltına alınan isimlere yönelik sözde suçlamalar ise yardım kuruluşlarına yardımda bulunmak, ankesörlü telefondan iletişim kurmak ve sosyal medya kullanmak.





21 İLDE 2 HAFTADA YAPILDI

Sözde suçlamalarla gözaltına alınan isimlerden 40'ının tutuklandığı, geriye kalanların ise işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Operasyonların son 2 haftada; Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'ta yapıldığı kaydedildi.