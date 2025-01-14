Samanyolu Haber /Gündem / Hukuksuz nefret operasyonlarında son 1 haftada 110 kişi gözaltına alındı /14 Ocak 2025 15:25

Hukuksuz nefret operasyonlarında son 1 haftada 110 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde son bir haftada sürdürülen hukuksuz nefret operasyonlarında 110 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Yasalarda suç teşkil etmeyen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM)  “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinin ihlal edildiğine yönelik Türkiye aleyhine peş peşe karar vermesine rağmen hukuksuz operasyonları sürdürdüklerini itiraf eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ankesörlü telefon hattından iletişim kurduğu, ByLock kullandıkları ve birlikte sınavlara hazırlanma suçlamasıyla 110 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adana, Antalya, Ankara , Aydın, Bolu, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Kayseri, Karaman, Kocaeli, Kırklareli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Zonguldak’ta ‘Kıskaç 34’ ismini verdikleri ev baskınları düzenlendiğini belirtti.

Hukuksuz nefret operasyonlarından övgüyle bahseden İçişleri Bakanı Yerlikaya, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu açıkladı.

Son olarak İstanbul’da arama ve el koyma işlemleri için bu sabah saat 06.00’da oldu. 2 Astsubay (aktif görevde), 10 polis memuru (aktif görevde), 3 polis memuru (ihraç), 2 Araştırma Görevlisi (aktif görevde), 1 İcra Müdürü (aktif görevde), 1 Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı (aktif görevde), 1 öğretmen (aktif görevde), 1 doktor (aktif görevde), 1 polis memuru (emekli) ve kapatılan eski askeri okul öğrencileri olmak üzere toplamda 50 kişi için gözaltı kararı verildi.
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