[Hukuksuz Oprerasyon] Yardım yaptıkları gerekçesiyle Antalya’da 32, Ankara’da ise 25 kişi tutuklandı

KHK’lı aileler ile eşleri cezaevinde bulunan ailede yardım ettiği gerekçesiyle Antalya merkezli 7 ilde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 102 kişiden 32’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklananların 20’si Antalya’dan, 12’si ise operasyonun yapıldığı diğer illerden gözaltına alınanlardan oldu.





TUTUKLAMA GEREKÇESİ YARDIM YAPMAK

Antalya Barosu Avukatlarından ve Adalet ve İnsan Hakları Platformu (AİHP) Başkanı Av. Mücahit Gündoğdu, yaptığı açıklamada KHK’lı ve eşleri cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 102 kişiden 32’sinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Antalya Döşemealtı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na (CİK) götürüldüğü söyledi.





“YARDIM ALMA VE VERME SUÇ DEĞİLDİR”

Avukat Gündoğdu, “Kopenhag kriterlerini benimsemiş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümlerine ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (PACE) Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hükümlerine uyacağım ve uygulayacağım diye imza atmış ve söz vermiş bir ülkeyiz. Gözaltıların hep şu hukuksuz ve boş dosya. Evrensel hukuk normlarında bir kişinin örgütlü suç kapsamında gözaltına alınacağı bellidir. İnsanı yardım alma ve verme suç değildir. Esas suç insanları yardıma muhtaç aile getirme suçtur. 32 tutuklama hukuk sistemi yargı garabetidir. Türkiye’nin utanç tablosudur. Tutuklamalar hukuktan tamamen yoksundur. Tutuklananlar ivedilikle ile tahliye edilmeli” dedi.





Ankara’da da tutuklu yakınlarına yardım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.