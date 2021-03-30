Hukuksuz şekilde 'ev hapsi cezası verilen ' Nazan Bozkurt’a 20 bin TL tazminat ödenecek

Ankara Çankaya Nüfus Müdürlüğü’nde 10 yıllık memurken 23 Ocak 2017’deki KHK ile görevinden çıkarılan ve Yüksel Caddesi'nde "işimi geri istiyorum" eylemi ile bilinen Nazan Bozkurt'a verilen "ev hapsi" cezasını bireysel başvuru kapsamında değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM) 20 bin TL tazminata karar verdi.





Bozkurt, eylem yaptığı dört yıl içerisinde 3 kez ev hapsi cezası almıştı. Şu an “yoğun eylem yapmak” gerekçesiyle tutuklu olan Bozkurt hakkındaki son ev hapsi kararı ise eylemlerinin 1316. gününde verilmişti.





AYM, “ev hapsi” kararını oyçokluğuyla “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını” ihlal ettiği yönünde değerlendirdi. Kararda ayrıca eylemlerin örgüt amaçları doğrultusunda yapıldığı konusunda delil olmadığı da belirtildi.





Kararda şu ifadelere yer verildi;





“Başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik müdahale nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucuya net 20.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir.”