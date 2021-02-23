Samanyolu Haber /Gündem / Hukuksuz tutuklamaya 40 bin TL tazminat /23 Şubat 2021 10:03

Hukuksuz tutuklamaya 40 bin TL tazminat

Anayasa Mahkemesi, gazeteci Hakan Aygün’ün sosyal medyada yaptığı paylaşım dolayısıyla tutuklanmasının, hukuki olmadığına, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi.

Hukuksuz tutuklamaya 40 bin TL tazminat

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası attığı tweet nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün'ün bireysel başvurusunu karara bağladı.

Sözcü’nün haberine göre mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

- Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,
- Anayasa'nın güvence altına aldığı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine,
Hakan Aygün'e 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Ne olmuştu?

Hakan Aygün, Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle devlet desteği paketini açıklamak yerine, canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı.

“IBAN suresi ayet 1 ey IBAN edenler… Biz size ayrı bankalardan IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır!”

Aygün'ün paylaştığı tweet sonrası soruşturma açıldı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “hakaret” suçlamasıyla 2 Nisan'da gözaltına alınan Hakan Aygün, 3 Nisan'da tutuklanarak cezaevine kondu. Aygün 5 Mayıs'ta tahliye edilmişti.
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