Hukuksuzluğun resmini çizecekler

Türkiye'de 15 Temuz darbe girişiminin ardından başlatılan cadı avında binlerce kişi tutuklandı, onbinlerce kişi KHK'larla işlerinden atıldı ve adeta sosyal ölüme terkedildi. Yeni bir yaşam ümidiyle yollara düşenlerin Meriç'te Ege'de hayatını kaybettiği bu karanlık süreci dünya kamuoyuna duyurmak için AST yeni bir adım daha attı.



Görsel sanatların dilini kullanarak yaşananlara dikkat çekmeyi amaçlayan insan hakları kuruluşu, Uluslararasi Resim Yarışması’nı organize etti. Yarışmaya her yaş grubundan katılıma açık. Dereceye giren ilk 10 çalısma Washington D.C.’de yer alan prestijli National Press Club’da sergilenecek, ayrıca dereceye girenlere ödül de verilecek. Son katılım tarihi 10 Mart 2020.











