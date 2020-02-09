‘Hukuksuzluklara imza atan hakim ve savcılar bakın sizi neler bekliyor? '

BM’nin Türkiye’yi keyfi tutuklamalar konusunda uyardığı mektubu sonrası, Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili birimlere gönderdiği yazışmaları paylaşan Talip Aydın, “Siyasi gücün etkisi ile hukuksuz kararlara imza atan hakimler ve savcılar aşağıdaki yazışmaları iyi okuyunuz, tazminat ve yargılamalar sizi bekliyor. Savunmalarınızı hazırlamaya başlayın, kararların altında sizin imzanız var.” dedi.
Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklamalarda bulunan Talip Aydın şunları söyledi:
“1)Siyasi gücün etkisi ile hukuksuz kararlara imza atan hakimler ve savcılar aşağıdaki yazışmaları iyi okuyunuz, tazminat ve yargılamalar sizi bekliyor. Savunmalarınızı hazırlamaya başlayın, kararların altında sizin imzanız var!
“2-BM, Uluslararası Hukukun gereği olarak kararlarının icrasını teminen Türkiye’ye,
-haksız tutukluluk nedeniyle başvuranlara tazminat ödemesi,
-gerekli yasal düzenlemelere gitmesi,
-hukuksuzluğa sebebiyet verenler hakkında işlem başlatması için süre verdi”
“3-Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları konuyu ilgili birimlere iletirken BM Haksız Tutukluluk Çalışma Grubunun, AİHM tarafından Uluslararası Mercii sayıldığı, konunun önemli olduğunu belirterek görüş ve savunma talep etti.”
“İhlal kararları artarak çoğaldıkça, infazının takibi daha güçlü olacaktır.”Siz bana telefonla şöyle demiştiniz””ben öyle demedim kim hukuk dışına çık dedi sana” diye birbirini suçlamalar başlayacaktır. İmzası olanların işi zor tabii.”
İşte o yazışmalar;