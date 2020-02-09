‘Hukuksuzluklara imza atan hakim ve savcılar bakın sizi neler bekliyor? '

BM’nin Türkiye’yi keyfi tutuklamalar konusunda uyardığı mektubu sonrası, Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili birimlere gönderdiği yazışmaları paylaşan Talip Aydın, “Siyasi gücün etkisi ile hukuksuz kararlara imza atan hakimler ve savcılar aşağıdaki yazışmaları iyi okuyunuz, tazminat ve yargılamalar sizi bekliyor. Savunmalarınızı hazırlamaya başlayın, kararların altında sizin imzanız var.” dedi.



Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklamalarda bulunan Talip Aydın şunları söyledi:





“1)Siyasi gücün etkisi ile hukuksuz kararlara imza atan hakimler ve savcılar aşağıdaki yazışmaları iyi okuyunuz, tazminat ve yargılamalar sizi bekliyor. Savunmalarınızı hazırlamaya başlayın, kararların altında sizin imzanız var!



