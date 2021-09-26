Hukuksuzlukların mağdur ettiği çocuklar bu kısa filmde: ‘Ben Masumum’

Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan hukuksuzluklardan etkilenen çocuklara dikkat dikkat çeken kısa film ‘I AM INNOCENT’in (Ben Masumum) bu akşam Türkiye saati ile 20:00’de Youtube’dan ilk gösterimi yapılacak.





Burak Tarık tarafından yazılan ve yönetilen 10 dakikalık kısa filmin dili İngilizce olurken Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Türkçe ve Yunanca alt yazıları bulunuyor.





İzlemek içi tıklayın;











