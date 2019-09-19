'Hükümet borçları geri ödeyecek döviz bulamıyor'

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:







"BDDK mevzuata uymayan bankalarla ilgili gerekli işleri yapacak. Son bir yıldır BDDK'nın izni ile bankacılığın makyajlandığının göstergesidir. Uzunca bir süredir iktidar kendi çıkardığı ekonomik krizin sonuçlarını dış güçlere yıkmaktadır.





46 milyarlık batık kredinin buzdağının sadece görülen kısmı olduğu görülmektedir. Batan kredileri hangi bankalar kimlere verdi? Zarar bankaların üstünde mi kalacaktır yoksa hazine mi giderecektir?





BORCU GERİ ÖDEYECEK DÖVİZ BULAMIYOR





Hiçbir şey yoktan var olmaz; varken de yok olmaz. Bu işler bu kadar kolay mı? Batan 46 milyar liranın hesabını kim verecek? Herkesi kucaklayan büyüme diyoruz, sürdürülebilirlik diyoruz, yandaşlar CHP'nin çözümü yok deniyor. Derdin dermanı CHP'de. Borcu geri ödeyecek döviz bulamıyor. 17 yıldır geçmişimizi yediler, geleceğe de ipotek koydular.





Tank Palet Fabrikası'nı kiraya vereceklerini söylediler. Önümüzde kapı gibi Türk Telekom örneği var. Özelleştirme değil dediler, çıktık belgeyi ortaya koyduk.





50 milyon dolar yatırılacak diye Tank Palet Fabrikası'nı peşkeş çekmeye çalışıyor. Kararın da kararnamenin de ne olduğunu biliriz. Türkiye'nin gündemini aylarca meşgul etmiş bir kararın yayınlanmaması milletten kaçırılması demektir.





KAMU MALLARINI SATTILAR DOYMADILAR





Fabrika Katar ordusuna gitmiş. Yandaşınızın şirketine kaç tank alma garantisi verdiniz? Cumhuriyetin bize bıraktığı kamu mallarını sattılar doymadılar.





Vatandaşın mı yandaşların mı beklentilerine cevap verecekler. Takke düştü kel göründü. Gelir dağılımı 2014’ten bu yana bozuluyor. Saraydaki çıktıkları kibir kulelerinden gençlerimizin durumunu görmüyor. Bunlar milleti unuttu, sarayda ejder suları, zırhlı Mercedes araçlar...





Anlaşıldı bunlara iş bulamayacaksınız bari kalplerini kırmayın. Kasaba üniversitelerini siz açtınız. Buradan çıkınca iş bulamaman normal diyorsunuz. Milletin çoluğuna çoğuna iş bulmak benim görevim değil diyorsan ne yapacaksın sen?"



