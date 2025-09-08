Hükümet düştü! Siyasi kriz başladı!

Oylama, kamu maliyesinin durumuna ilişkin tartışmaların ardından Bayrou’nun bizzat talep ettiği güvenoyuyla gerçekleşti. Ancak sonuç, muhalefetin tüm kanatlarını hükümete karşı birleştirdi. Aşırı sağcı Rassemblement National (RN), onunla ittifak halindeki UDR, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), sosyalistler, çevreciler, komünistler ve denizaşırı bölgelerden gelen milletvekilleri blok halinde hükümete karşı oy kullandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ittifakındaki merkez partiler büyük ölçüde hükümeti destekledi.



Bu sonuçla Bayrou hükümeti resmen düşmüş oldu. Başbakan, salı sabahı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunacak. Elysée Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron’un hükümetin düşüşünü “not ettiği” ve önümüzdeki günlerde yeni bir başbakan atayacağı bildirildi. Açıklamada, Bayrou’nun hükümetinin sunduğu kemer sıkma bütçesi nedeniyle güvenoyu kaybettiği vurgulandı.



Hükümetin düşüşünün ardından muhalefetten farklı tepkiler geldi. Ekolojistlerin lideri Marine Tondelier, Macron’a çağrıda bulunarak yeni başbakan atanmadan önce sol partilerin liderleriyle görüşmesini istedi. Tondelier, “Karar alınmadan önce mutlaka bizimle görüşmeli. Tek başıma da gidebilirim, Yeni Halk Cephesi’ndeki diğer liderlerle birlikte de. Jean-Luc Mélenchon ile veya onsuz, fark etmez. Yeter ki konuşma imkanı bulalım” dedi. Tondelier ayrıca, yeni başbakanın sol kanattan olması gerektiğini vurguladı.



Bayrou, Beşinci Cumhuriyet döneminde güvenoyu ile devrilen ilk başbakan olarak tarihe geçti. Oylama, Macron’un siyasi ittifakında derin çatlakları gözler önüne sererken, muhalefetin sağdan sola tüm kesimlerini hükümet karşısında bir araya getirdi. Elysée’nin birkaç gün içinde yeni başbakan ismini açıklaması bekleniyor.



Siyasi kriz, 2024 temmuzunda yapılan erken seçimde Meclis’te çoğunluk elde edemeyen 3 ayrı siyasi bloğun oluşmasının ardından ortaya çıkmıştı. Sol bloğa ve aşırı sağa hükümette yer vermek istemeyen Macron’un seçenekleri daralmıştı. Teamüllere göre Meclis’te en büyük grup olan sol bloktan Başbakan ataması gereken Macron, hükümet pazarlıkları için sahaya inerek yetkilerinin ötesine geçmiş ve sağ kanattan Michel Barnier’i Başbakan olarak atamıştı. Barnier hükümeti ise ancak birkaç ay dayanmış, bütçeyi anayasanın 49/3 maddesini kullanarak geçirmesinin ardından Meclis tarafından düşürülmüştü. Macron, teamülleri çiğnemeye devam ederek yine sağ kanattan François Bayrou’ya hükümet kurdurmuştu.

