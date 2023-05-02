Hükümet düşüren banka satıldı: Çakıcı ve Damat Berat'ın ismi de karışmıştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu, nihai kararını verdi.







Buna göre, Türk Ticaret Bankası'nın (Türkbank), Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE) devri uygun bulundu. TMSF'nin açtığı satış ihalesinde üç katılımcı yarışmış ve İGE 455 milyon TL bedelle ihalede en yüksek teklifi vermişti.





Öte yandan Türkiye'nin en eski bankaları arasında yer alan Türk Ticaret Bankası, ihracatçının finansman ve bankacılık ihtiyaçlarına hizmet edecek.





BERAT ALBAYRAK DETAYI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 1913'te kurulan ve 2001'de BDDK tarafından bankacılık lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türkbank'ın ihaleye çıkması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski TMSF yöneticisi ve Gelecek Partisi Kurucusu Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, "Türk Ticaret Bankası 455 Milyon TL’ye satılmış, 2017 de ben devrettiğimde 230 milyon TL civarı mevduatı vardı. Berat Albayrak boş bankaya bir sürü yönetici atadı. İçindeki kaynakları sömürdüler. Bankacılık lisansının değerlemesi bu kadar ucuz mudur Allah aşkına" demişti.





ALAATTİN ÇAKICI'NIN TARAFLARI RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin ilk özel bankası Türk Ticaret Bankası veya diğer adıyla Türkbank her dönem siyasilerin ‘operasyonlarıyla’ anıldı. 1994'te patlak veren ekonomik krizin ardından o dönem 274 şubesi ve 4 bin 532 çalışanı olan banka zayıfladı. Aynı yılın Mayıs ayında Hazine'ye devri gerçekleşti. Ancak, bankanın yüzde 84,52'lik hissesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kamu ihalesiyle satışa çıkarıldı.





TMSF, 4 Mayıs 1998'de Türkbank’ı satışa çıkardı. İhaleyi, 600 milyon dolarlık fiyatla Korkmaz Yiğit kazandı. 18 Mayıs'ta İstanbul polisi, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne Korkmaz Yiğit'in cep telefonunu, organize suçla mevcut bağları ve para transferine ilişkin gerekçelerle dinleme izni almak için başvurdu.





İhalenin tamamlanmasının ardından polis, Yiğit ile organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı arasındaki ilişkiyi ve Çakıcı'nın ihaleye teklif veren diğer tarafları rahatsız ettiğini yazılı olarak TMSF'ye bildirdi.





CHP'Lİ VEKİL İFŞA ETTİ

17 Ağustos 1998'de Çakıcı, Türk polisinin talebi üzerine Fransa'da yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi. 29 Ağustos günü, CHP milletvekili ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış olan Fikri Sağlar'ın eline posta yoluyla Yiğit ve Çakıcı arasında Türkbank ihalesi hakkında bir konuşma kasedi geçti. Sağlar, 13 Ekim günü yaptığı basın toplantısıyla olayı kamuoyuna duyurdu. Bunun üzerine TMSF, 15 Ekim 1998'de ihaleyi geçersiz kıldı.





MESUT YILMAZ HÜKÜMETİ DÜŞTÜ

Korkmaz Yiğit, 12 Kasım'da polise verdiği yazılı ifadede tüm bağlantılarını itiraf etti ve hukuka aykırı iş yaptığını kabul etti. Yiğit'in ifadesinin kamuoyunda yankı bulmasıyla konu siyasete de sıçradı. Skandala Başbakan Mesut Yılmaz ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Güneş Taner'in de karıştığı ortaya çıktı.





Yiğit, bunu yapmaya kendisini Yılmaz ve Taner'in teşvik ettiğini, hatta bunun için kamu bankalarından kredi teklif ettiklerini iddia etti. Sonunda Yiğit, tutuklandı ve hapse mahkum edildi. Bir süre sonra ise tüm malvarlığını kaybetti.





Skandala karışan Başbakan Mesut Yılmaz hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soruşturma komisyonu kuruldu. Yılmaz ifadeye çağrıldı ve kabinesi güven oyu alamayarak 11 Ocak 1999'da düştü.





CEZALARI ERTELENDİ

Meclis komisyonu çok sayıda gazeteciyi dinledikten sonra Yılmaz'ı, ‘ihaleye fesat karıştırmaktan’ suçlu bulan bir rapor hazırladı.





13 Temmuz 2004'te, 447 milletvekilinden 429'unun oyunu alan rapor onaylandı ve eski Başbakan Mesut Yılmaz ve bakanı Güneş Taner, Türkbank ihalesi nedeniyle Yüce Divan'a sevk edildi. Yılmaz ve Taner'in Yüce Divan'da yargılanmalarına 16 Şubat 2005'te başlandı. Türkbank böylece Türkiye siyasi hayatında bir eski başbakanı Yüce Divan’da yargılatan kurum olarak da tarihe geçti.





Yüce Divan, 23 Haziran 2006'da Mesut Yılmaz ve Güneş Taner'i Türk Ceza Kanunu'nun 205. maddesi uyarınca ‘görev süreleri içinde ihaleye fesat karıştırmaktan’ suçlu buldu. Ancak cezaları, kamuoyunda "Rahşan Affı" olarak bilinen 4616 sayılı Şartla Salıverilme Yasası uyarınca erteleme kapsamına girdi.





EVCİL-ÇAKICI DETAYI

Öte yandan Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanan işadamı Erol Evcil'in İş Bankası'nın yanı sıra Türkbank'ı da soyduğu ortaya çıkmıştı. Evcil'in İş Bankası'ndan sonra borçlarını kapatmak için Alaattin Çakıcı'nın yardımıyla satın almak istediği Türk Ticaret Bankası'yla kredi ilişkisindeki usulsüzlükleri ortaya çıkmıştı.