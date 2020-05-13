Hükümet icralık çiftçi sayısını açıklayamadı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredileri ödeyemedikleri için icra takibi başlatılan çiftçi sayısını sordu. Gürer’in sorusuna yanıt veren ve tüm icra ve iflas takiplerinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Bakan Bekir Pakdemirli, icra takibinde olan çiftçi sayısına ilişkin bilgi vermedi.





ALDIĞI KREDİYİ ÖDEYEMEYEN ÇİFTÇİ SAYISI KAÇ?

CHP Niğde Milletvekili Gürer, artış gösteren icra takiplerini Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Gürer, Bakan Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergesinde, “Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kredi alarak ödeyemediği için takipte olan çiftçi sayısı kaçtır? Takipteki çiftçilere uygulanan faiz nedir? Vadesi geçmiş, idari takibe alınmış, borçları ödeyemediği için icra uygulanan çiftçi sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti.





İCRA TAKİPLERİ 15 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Pakdemirli, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına karar verildiğini belirterek, bu çerçevede 15 Haziran’a kadar taraf ve takip işlemlerinin yapılmayacağını, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmayacağını ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmeyeceğini açıkladı.





GÜRER: BAKANLIK RESMİ VERİLERİ PAYLAŞMAKTAN İMTİNA ETMEKTE





CHP Niğde Milletvekili Gürer, koronavirüs salgını başlamadan önce de etkisini gösteren ekonomik krizin en çok tarım kesimini etkilediğini hatırlatarak, “Salgın öncesinde binlerce çiftçinin icra takibinde olduğu bilinen bir gerçektir. Buna rağmen bakanlık resmi verileri paylaşmaktan imtina etmekte” dedi. Salgınla birlikte daha çok güç kaybeden çiftçiler için icra ve iflas takiplerinin 15 Haziran’a kadar ertelendiğini hatırlatan Gürer, “15 Haziran’dan sonra ne olacak? Devletten destek göremeyen çiftçiler bu tarihe kadar borçlarını ödeyebilecek mi?” dedi.