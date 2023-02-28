Samanyolu Haber /Gündem / 'Hükümet istifa' sesine iki maddeden ceza yolda /28 Şubat 2023 11:42

'Hükümet istifa' sesine iki maddeden ceza yolda

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarının yaptığı 'Hükümet istifa' tezahüratlarına ceza geleceği öğrenildi.

Tepki büyüyor: Beşiktaş tribünleri de hükümeti istifaya çağırdı

İki maçın da temsilci raporlarında “Hükümet istifa” sloganının yer aldığı, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin de bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerini Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edeceği bildirildi. Cumhuriyet’ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre, iki kulübün sevklerinin, TFF Disiplin Talimatı’nın 42. ve 53. maddeleri kapsamında olacağı kaydedildi. Ancak kamuoyunda yaşanabilecek tartışmaların önüne geçilmesi için sevkin “Çirkin ve kötü tezahürat” başlıklı 53. madde kapsamında yapılabileceği belirtildi.

53. madde: Çirkin ve kötü tezahürat
53. madde; statlarda topluluk halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlarla aşağılayıcı, tahrik, taciz edici tezahüratta bulunulmasını yasaklıyor. Bu ihlal halinde, temsilci raporuna göre; tezahüratı yaptığı tespit edilen tribün bloklarındaki taraftarların elektronik kartları bloke edilip sonraki maça girmeleri engelleniyor.

42. madde: Ayrımcılık ve ideolojik propaganda
“Ayrımcılık ve ideolojik propaganda” başlıklı 42. madde ise taraftarların tezahüratı nedeniyle kulüplere 130 bin TL’den 400 bin TL’ye kadar para cezası öngörüyor. Ek yaptırımlar bile gelebilir Ayrıca aynı maddede, “İhlalin ağırlığına göre veya tekerrür halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebilir” deniliyor.
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