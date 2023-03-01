Samanyolu Haber /Gündem / 'Hükümet istifa' tezahüratı yapan taraftarların evlerine tebligat gitti /01 Mart 2023 19:55

'Hükümet istifa' tezahüratı yapan taraftarların evlerine tebligat gitti

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi Hasan Doğan, “Hükümet istifa” tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarlarına “spor müsabakalarını seyirden men” tebligatlarının gitmeye başladığını duyurdu.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi Hasan Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hükümet istifa” tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarlarının evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında, “spor müsabakalarından men” tebligatı gitmeye başladığını belirtti.  

Doğan yaptığı paylaşımda, “Tribünlerin özelliği, her görüşten insanı barındırması, bir arada tutması. İnsan inanmak istemiyor ama 'Hükümet istifa' tezahüratı yapan taraftarların evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında ‘spor müsabakalarını seyirden men’ tebligatları gitmeye başlamış” dedi.

NE OLMUŞTU?
Fenerbehçe taraftarı 25 Şubat'taki Konyaspor karşılaşması öncesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hükümeti istifaya çağırmıştı. Deprem felaketinin ardından ligde ilk kez sahaya çıkan iki takımın maçında sarı-lacivertli taraftarlar, "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!" sloganı atmıştı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarların ardından Beşiktaş taraftarı da tribünlerde hükümeti istifaya çağırmıştı. Daha sonra Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Mart 2023'te gerçekleşecek Kayserispor - Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarının alınmamasına karar vermişti.

BAHÇELİ HEDEF ALMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'hükümet istifa' sloganlarını atan taraftarları hedef almıştı.

Twitter'dan paylaşım yapan Bahçeli, protestoları "sorumsuzluk ve şuursuzluk" olarak niteleyip isim vererek kulüp yönetimlerine 'önlem almaya' çağırmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Hükümet istifa' tezahüratı yapan taraftarların evlerine... Sonraki Haber >>

Erdoğan’dan pes dedirten açıklama!

Erdoğan’dan pes dedirten açıklama!

Perinçek, Erdoğan ile ortaklığı resmileştirmek istiyor

Perinçek, Erdoğan ile ortaklığı resmileştirmek istiyor

Bakan Koca propaganda videosunu tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı

Bakan Koca propaganda videosunu tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı

Erdoğan depremzedelere yine para dağıttı

Erdoğan depremzedelere yine para dağıttı

ABD'de tren kazası

ABD'de tren kazası

Polisler tribüne girdiği görüntüler ortaya çıktı

Polisler tribüne girdiği görüntüler ortaya çıktı

Goygoycu sizsiniz! İstifa edin...

Goygoycu sizsiniz! İstifa edin...

Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!

Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!

Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey

Düğünde davulcuya bahşiş mi veriyorsun Recep Bey

Frank Hoogerbeets’den Mart ayı için korkutan tahmin

Frank Hoogerbeets’den Mart ayı için korkutan tahmin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:47:43