'Hükümet istifa' tezahüratı yapan taraftarların evlerine tebligat gitti

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi Hasan Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hükümet istifa” tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarlarının evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında, “spor müsabakalarından men” tebligatı gitmeye başladığını belirtti.







Doğan yaptığı paylaşımda, “Tribünlerin özelliği, her görüşten insanı barındırması, bir arada tutması. İnsan inanmak istemiyor ama 'Hükümet istifa' tezahüratı yapan taraftarların evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında ‘spor müsabakalarını seyirden men’ tebligatları gitmeye başlamış” dedi.





NE OLMUŞTU?

Fenerbehçe taraftarı 25 Şubat'taki Konyaspor karşılaşması öncesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hükümeti istifaya çağırmıştı. Deprem felaketinin ardından ligde ilk kez sahaya çıkan iki takımın maçında sarı-lacivertli taraftarlar, "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!" sloganı atmıştı.





Öte yandan Fenerbahçeli taraftarların ardından Beşiktaş taraftarı da tribünlerde hükümeti istifaya çağırmıştı. Daha sonra Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Mart 2023'te gerçekleşecek Kayserispor - Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarının alınmamasına karar vermişti.





BAHÇELİ HEDEF ALMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'hükümet istifa' sloganlarını atan taraftarları hedef almıştı.





Twitter'dan paylaşım yapan Bahçeli, protestoları "sorumsuzluk ve şuursuzluk" olarak niteleyip isim vererek kulüp yönetimlerine 'önlem almaya' çağırmıştı.