Yandaşa serbest, muhalife yasak…

Türkiye için normalleşen ‘AKP'ye serbest, muhaliflere yasak' anlayışının son örneği futbol sahalarında yaşandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları, deprem sürecinde yaşananların faturasını hükümete kesti.





Hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmalarında futbolseverler geniş katılımla, “Hükümet istifa” diye bağırdı. Bu durum Cumhur İttifakı'nın sert tepkisini çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘futbola siyaset karışıyor' iddiasını dillendirip “Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir” ifadelerini kullandı.





Bahçeli'nin çağrısını duyan Kayserispor, Konyaspor, Rizespor gibi kulüpler protestolara karşı sert açıklamalar yayımladı. Ancak arşiv, futbol kulüplerinin iktidara yakın isimlerle dolu olduğunu göz önüne serdi. İşte onlardan bazıları…









AKP’DEN ADAY OLDULAR

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 2015'te AKP'den milletvekili aday adayı olmuştu. Kayserispor, pandemi döneminde küme düşmenin kaldırılması için TBMM'de kulis yapmıştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kulübün onursal başkanı.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen 2015'te AKP'den milletvekili aday adayıydı. Özgökçen, AKP Meram Belediye Meclis Üyeliği yaparken büyükşehir meclisinde ikinci başkanvekili görevini de yürüttü.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağabeyi ve AKP'ye çok yakın bir isim.





KULÜPLERDE YOK YOK

Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, AKP'ye çok yakın. Turgut'un yönetim kurulu başkanı olduğu Turgut Müteahhitlik, Karadeniz bölgesinde pek çok devlet ihalesini almış bir şirket.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yeğeni ile evli. Bu kulübün şirketleşip İBB'den Gümüşdağ ve arkadaşlarına satılması, o dönem çok konuşulmuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski AKP'li yeni atan Partili işadamı Ethem Sancak'ın yeğeni. Erdoğan'a yönelik övgüleriyle biliniyor.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AKP eski milletvekili ve parti kurucularından.









DEMİRÖREN ‘EVET’ DEMİŞTİ





Futbol, AKP tarafından sıklıkla kullanıldı. Erdoğan'a yakın eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'in başlattığı ‘2017 referandumuna evet' kampanyası, milli oyuncular Arda Turan ile Burak Yılmaz'ın katılımıyla ülke çapına yayıldı. Dönemin TFF Başkanı Yıldırım Demirören de ‘Futbol Zirvesi' buluşmasında, “Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü bir Türkiye için ‘Evet' diyen bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle” sözleriyle oyunun rengini belli etti. TFF'nin son üç başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding kurucusu Nihat Özdemir ve Gaziantepli iş insanı Mehmet Büyükekşi'nin futbolun başına geçme serüvenleri de ‘siyasi atama' eleştirilerine hedef oldu.









DEVLET BAHÇELİ’DEN 2016’DA ÇARŞI’YA DESTEK

MHP Başkanı Devlet Bahçeli, Vodafone Park'ın açılış törenine Erdoğan'ı protesto etme ihtimaline karşı Beşiktaş taraftarının çağrılmamasını protesto etmişti. Bahçeli, “Çarşı Grubu, Beşiktaş'ın hür ve güçlü sesidir. Haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez. Çarşı centilmendir, siyasi faulleri kabul etmez” ‘tweet'ini atmıştı. Bahçeli, artık Çarşı'ya karşı…