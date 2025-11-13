Samanyolu Haber /Dünya / Hükümet rekor süreden sonra açıldı 43 günde neler oldu nasıl bitti? /13 Kasım 2025 10:43

Hükümet rekor süreden sonra açıldı 43 günde neler oldu nasıl bitti?

ABD’de hükümet 43 gün sonra açıldı: Federal hükümetin en uzun süreli kapanması sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kongre’de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği törende, ABD’de federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısına imza attı.

Böylelikle ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi.

Trump, yaptığı açıklamada, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasından Demokratları sorumlu tutarken, “Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz.” yorumunu yaptı.

Geçici bütçenin, hükümeti tüm mali yıl için finanse etmediğini, dolayısıyla Demokratların birkaç ay sonra yeniden hükümetin kapanmasına yol açabileceklerini savunan Trump, Kongre’de “filibuster” olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik süresiz konuşma hakkının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde çıkarılan ve düşük gelirli herkese sağlık sigortası imkanı sağlayan “Obamacare” sisteminin sadece sigorta şirketlerine yaradığını ve vatandaşların lehine çalışmadığını savunan Trump, bu sistemde sigorta şirketlerine aktarılan milyarlarca dolar paranın doğrudan vatandaşlara verilmesini önerdi.

Konuşmasının ardından geçici bütçeyi imzalayan Trump, böylece ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasına son verdi.

Demokratların geri adımı hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açmıştı

ABD’de Kongre’nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim’de kapanmıştı.

Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Demokrat senatörlerin, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açmıştı.

Kapanmanın 41. gününde yapılan Senato oylamasında, tasarı 40’a karşı 60 oyla kabul edilmişti. Tasarıya 1 Cumhuriyetçi senatör karşı çıkarken, Demokrat veya bağımsız senatörlerden ise 8 “evet” oyu gelmişti.

ABD’de federal kurumların çoğuna 30 Ocak’a kadar bazı federal kurumlara ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada ise 209’a karşı 222 oyla kabul edilmişti.
