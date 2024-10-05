Hükümet sisteminde önemli değişiklik! Bakan yardımcılarına neşter

Daha önce parlamenter sistemde yer alan Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılığının yerini alan Bakan Yardımcılığı sisteminde sayının artması görevlerde uyuşmazlık ve işleyişte çeşitli sıkıntılar yarattığının tespit edildiği belirtilen çalışmada, halen 4 olan kadronun yarı yarıya indirilmesinin daha işlevsel olacağı vurgulandı.





Halen 17 bakanlıkta görev alan 69 bakan yardımcılığı kadrosunun 34’e düşürülmesinin bakanlık bünyesindeki kadroların daha verimli kullanılması açısından etkili olabileceğinin anlatıldığı çalışmada, Dışişleri Bakanlığı haricinde her bakanlığa biri siyasi, diğeri bürokrasiden sorumlu 2 bakan yardımcılığı önerildi.





Yapılan çalışmanın bürokratik vesayetin azaltılmasını amaçladığını vurgulayan AK Partili yetkililer, devlet ve hükümet sisteminde reform süreçlerinin hızla hayata geçmesinde belirlenecek stratejilerin de raporda yer alacağını söylediler.





Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'in haberine göre AK Parti Genel Merkezi, yerel seçim öncesi ve sonrası teşkilatlardan gelen değerlendirmeler ile vatandaşın yaptığı eleştirileri dikkate alarak bakanlıklardaki işleyişi masaya yatırdı. Genel Merkez Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı içinde oluşturulan özel bir ekip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili strateji geliştirilmesine yönelik çalıştı.Yapılan analizlerin önümüzdeki günlerde kapsamlı bir rapor haline getirileceği belirtilirken, hazırlanacak raporun da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı ifade edildi.Bu çalışmada ayrıca bakanlıklardaki kadroların etki analizinin de yapıldığını ifade eden AK Parti kurmayları, vatandaşa hizmetin en etkin şekilde gitmesi ve sorunlara hızlıca çözüme ulaşabilmesi için bürokrasinin en aza indirilmesinin gerektiğini vurguladı.Bakanlıklar içinde sadece Dışişleri Bakanlığı’nın yardımcı sayısının 5’den 3’e indirilmesinin önerildiği çalışmada, siyasetten gelen kadro ile bürokraside gelen kadro arasındaki uyuşmazlığa da dikkat çekildi.Çalışmada, bu nedenle bakanlıklarda iki ayrı bakan yardımcısının çalışma şeklinin de birbiriyle uyumlu olması için görev alanlarının dikkatli seçilmesi gerektiği vurgulandı. Uyuşmazlıkların vatandaşa ve devletin çalışma verimine zarar verdiğinin altı çizen AK Parti kurmaylar, çalışmanın en verimli şekilde bakanlık ve kadrolarının yapılanmasını amaçladığını da vurguladılar.