Samanyolu Haber /Medya / Hükümete yakın bir gazete daha kapanıyor mu? /15 Ocak 2021 22:10

Hükümete yakın bir gazete daha kapanıyor mu?

Geçtiğimiz dönemde hükümete yakınlıklarıyla bilinen Star Gazetesi'nin yazılı versiyonuna son vermesi ve Güneş Gazetesi'nin de Akşam Gazetesi'nin eki olarak çıkarılmaya başlanmasının ardından Takvim Gazetesi'nin de kapanacağı iddia edildi.

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Ömer Faruk Kalyoncu'nun sahibi olduğu Kalyon Holding'e bağlı Turkuvaz Medya Grubu'na ait hükümete yakın yandaş Takvim Gazetesi'nin kapanacağı iddia edildi.

Yandaş gazete, 2020 yılında ise 365 günün 302’sinde ilk sayfadan emeklilere zam, ikramiye ve promosyon müjdesi verdi. Medyaradar'ın haberine göre, Genel Yayın Yönetmenliğini Ergün Diler’in yaptığı Takvim gazetesi kağıt baskısına son verecek.

Bunun için ise koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamaya geçen kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığı 28 Şubat tarihi beklenecek. O tarihten sonra Takvim dijital olarak yayın hayatına devam edecek. 

Medya dünyasındaki iddialara göre Takvim gazetesinin kapanacak olmasının Turkuvaz Medya Grubu’nu karıştırma gerekçesi ise şu: 

İddialara göre, dijital yayın hayatına devam etse de Takvim gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler ve yazı işleri kadrosunun Sabah gazetesinde yer almak istemeleri grubu karıştırdı. Ergün Diler ve gazetenin öne çıkan isimleri ve yöneticileri Sabah gazetesinde kendilerine yer bulmak için harekete geçti. Bu nedenle grupta içten içe bir hareketlenme başladı. 
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