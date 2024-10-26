Hükümetin 2025 planı ortaya çıktı: İlk adım akaryakıtta olacak

2025 yılı için bazı vergilere zam yapılması ya da zamların sınırlandırılması gündemde. Bu kapsamda yetkililerin yeni yılda bazı ürünlerdeki vergi artışlarını enflasyonu düşürme amacıyla durdurmayı değerlendirdiği iddia edildi.



Bloomberg’ün haberine göre, özellikle akaryakıt vergilerinin aylık enflasyon üzerindeki etkisi üzerinde duran yetkililer bu artışların sınırlandırılmasının fiyat istikrarına katkı sağlayabileceği ve Merkez Bankası’nın kısa vadeli hedeflerine ulaşmasına destek olabileceği vurgulandı. Ancak Maliye Bakanlığı’nın bu konuda henüz nihai bir karar almadığı belirtiliyor Konuya ilişkin şimdiye kadar hem Merkez Bankası’ndan hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bir açıklama ise gelmedi.



YENİDEN DEĞERLEME ORANINA YÜZDE 45’LİK ZAM BEKLENTİSİ



Öte yandan vergilerden cezalara ve harçlara kadar birçok kalemdeki zam oranını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı Kasım ayı başında açıklanacak Ekim ayı enflasyonu sonrası belli olacak. Ekonomistler yaptıkları hesaplarda YDO’nun bu yıl rekor seviyelere yükselerek yüzde 45 gibi bir orana ulaşacağını hesaplıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranı yüzde 50’ye kadar azaltma ve artırma yetkisi bulunuyor.



2025 BÜTÇESİNDEKİ VERGİ RAKAMLARI



Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2025 yılı bütçesinde vergilere ilişkin rakamlar da gözler önüne serildi. Bu kapsamda 2024 yılında bütçe gelirlerinin yüzde 89,6’sını oluşturan vergi gelirlerinin payı 2025 yılında yüzde 87,8’e geriledi.



2025 yılı için gelir vergisi tahsilatının, 2024 yılına göre yüzde 44 artışla 2,5 trilyon liradan 3.8 trilyon liraya çıkarıldığı görüldü. Kurumlar vergisi tahsilatının ise daha yüksek bir artış hedefiyle yüzde 53 oranında artarak, 2024 yılında 1,1 trilyon lira olan tahsilatın 2025 yılında 1,7 trilyon liraya ulaşmasının beklendiği görülüyor.



Dahilde alınan KDV için yüzde 43'lük bir artış öngörülürken, 2025 yılı için 2,9 trilyon lira tahsilat hedeflendi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı yüzde 46 olarak belirlenmiş ve 2024'teki 1,5 trilyon liralık tahsilat hedefinin 2025'te 2,1 trilyon liranın üzerine çıkması planlandı. İthalde alınan KDV'deki artış ise yüzde 26 ile daha düşük seviyede tutulurken, 2024 yılı için 1,7 trilyon lira olan tahsilat hedefi, 2025 yılında 2,1 trilyon lira olarak öngörüldü.