Samanyolu Haber /Dünya / Hükümetin düştüğü Hollanda’da seçim tarihi belli oldu /06 Haziran 2025 14:50

Hükümetin düştüğü Hollanda’da seçim tarihi belli oldu

Hükümetin düştüğü Hollanda'da İçişleri Bakanı Judith Uitermark genel seçimlerin 29 Ekim 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu.

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Bu hafta başında aşırı sağcı PVV partisi lideri Geert Wilders’ın koalisyondan çekilmesinin ardından Hollanda’da Başbakan Dick Schoof liderliğindeki hükümet düştü.

Hükümetin düştüğü ülkede genel seçimlerin 29 Ekim’de yapılacağı duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Judith Uitermark şu ifadeleri kullandı:

“Seçim tarihini resmî olarak belirledik. Seçimler 29 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılacak”

NE OLMUŞTU
Hollanda’da 2 Temmuz 2024’te göreve başlayan Başbakan Dick Schoof liderliğindeki koalisyon hükümeti bir yılını doldurmadan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) Lideri Geert Wilders’in koalisyondan çekilmesinin ardından düştü.

PVV hükümetten çekilince parti adına kabinede yer alan bakan ve devlet sekreterleri de istifa etti. Başbakan Schoof da istifasını Hollanda Kralı Willem-Alexander’a sundu. Hükümet seçimlere kadar PVV’den boşalan bakanların yerine takviye yaparak devam edecek.

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