Hükümetin mali bilançosu açıklandı

CHP TBMM Grubu’nun paylaştığı verilere göre; yılın ilk 10 ayında 655 milyar 345 milyon lirası vergi, 46 milyar lirası yurt dışı borçlanma, 419 milyar lirası yurt içi borçlanma, 44 milyar lirası Merkez Bankası’ndan kâr transferi, 666 milyar lirası Merkez Bankası kasasından satılan dövizlerden olmak üzere AKP Hükümeti toplam 1 trilyon 581 milyon lira kaynak kullandı.







Yine aynı dönemde yılın ilk 10 ayında; 6 milyar 310 milyar lirası hazineden, 2 milyar 38 milyonu vatandaştan toplanan yardımlardan toplamda 8 milyar 348 milyon lira karşılıksız yardım yapıldı.





YARDIMIN 19 KATI FAİZE GİTTİ





Salgın döneminde vatandaşa 6,3 milyar nakdi destek verilirken bütçeden yapılan faiz ödemesi 119 milyar 581 milyon lirayı buldu. Yani salgın döneminde bütçeden vatandaşlara verilen nakdi desteğin 19 katı kaynak faiz lobilerinin cebine gitti.





KILIÇDAROĞLU DA GRUPTA FAİZİ İŞARET ETTİ





Kılıçdaroğlu, faiz ödemeleriyle ilgili olarak bugünkü grup toplantısında da şu değerlendirmeyi yapmıştı:





“Kim kazandı? Faiz lobileri… Ne diyor Erdoğan? ‘Şahlanış döneminin arefesindeyiz’ diyor. 18 Kasım 2020 ülkemiz şahlanış dönemine girdi. Dolar şahlandı. Biz de sanıyorduk ki vatandaş için söylüyor, meğer tefeciler için söylüyormuş, faiz arttı. Faiz şaha kalktı. Bütün bunların tamamı devletin yönetilmediğini gösteriyor.”



