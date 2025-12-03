Hükümetin seyyanen zam hamlesi memurları ikiye böldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve Genel Kurul’a taşınmaya hazırlanan yasa teklifi, Türkiye’de kamu çalışanları arasında tartışmaya yol açtı. Genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri, müfettişler ile “kariyer meslek” olarak nitelendirilen uzmanlara aylık 30 bin TL’ye varan seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme, sendikalar ve meslek örgütlerinin büyük tepkisini topladı.









Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,”2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Genel Kurul’a gelirken, üst kademe yöneticileri ve belirli meslek gruplarına ilave iyileştirme yapılmışken ve 11. Yargı Paketi gündemdeyken kamu görevlilerinin kronikleşen sorunları artık ötelenmemelidir” diyerek tüm kamu görevlileri için seyyanen zam çağrısında bulundu.Yalçın, “Meclis Genel Kurulu’na çağrımız bir kez daha yineliyoruz. Üst düzey yöneticiler ve belirli meslek grupları için yapılan iyileştirmeye ilave olarak, kamu görevlilerimizin bütününü kapsayacak, ifade ettiğimiz sorunları çözecek, çalışanlar arasında ayrım yapmayacak şekilde tüm siyasi partilerin ortak kararıyla Kanun Teklifi genişletilmelidir” dedi.Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, memur ve memur emeklilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte düzenlemeler yapılmasını talep etti.Kahveci şunları söyledi:“Refah payı talebimizin bir ayrıcalık değil, zorunlu bir ihtiyaç olduğu açıkça anlaşılmıştır. Enflasyon farkı da ortaya çıktığı anda hiçbir gecikmeye mahal bırakılmaksızın maaşlara yansıtılmalıdır. Seyyanen zam uygulamasıyla kamu görevlileri arasındaki ücret adaletsizlikleri giderilmeli, aynı görevi yapan çalışanlar arasında statü kaynaklı uçurumların büyümesine izin verilmemelidir”Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı üst kademe yöneticiler ile uzman ve müfettişlerin maaşlarının artırılmasına yönelik önergeye tepki gösterdi. Konfederasyon, iyileştirmenin yalnızca belirli grupları değil, tüm kamu çalışanlarını ve emeklilerini kapsaması gerektiğini vurguladı.“İyileştirme tüm kamu emekçilerini ve emeklilerini kapsamalıdır” başlıklı yazılı açıklamada, TBMM’de gündeme gelen maaş artışı teklifinin adil olmadığını belirten Konfederasyon, kamu hizmetinin bütüncül yapısına dikkat çekerek ayrımcı düzenlemelere karşı olduklarını ifade etti.Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 81 il barosu da yazılı bir açıklama yaparak bütçe görüşmelerinde kabul edilen seyyanen zam düzenlemesinde kamu avukatlarını kapsam dışı bırakılmasına tepki gösterdi.Açıklamada, “Kamu avukatlarının haklı ve meşru taleplerinin yanındayız. Eşitlik ve adalet ilkelerinin gereği yerine getirilmelidir” denildi.Devlet Memurları Konfederasyonu da, taleplerini dile getirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde basın açıklaması yaptı. Sendika üyeleri, üzerine “Dilek Ağacı” tabelası çaktıkları bakanlığın önündeki ağaca dileklerini astı.Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı ve Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demirel, şunları kaydetti:Memurun ve emeklinin, çalışanın, emek verenin, alın teri dökenin alacağı ücretler, hiç şüphe yok ki, yoksulluk sınırı üzerinde olmalıdır. Dün basına bir haber düştü. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda genel müdür, vali, kaymakam, daire başkanı, kurum başkanları, müfettiş, uzman ve toplam 38 bin yönetici maaşlarına 30 bin liraya kadar artış yapılması önergesi kabul edildi. Buna itirazımız yok. Ancak, memurlar arasında, hatta kariyer uzmanları arasında merkez taşra ayrımı yapılmasına itirazımız var. Gelir uzmanı veya muhasebe uzmanı veya SGK denetmeninin merkez uzmanından neyi eksik? Yoksulluk sınırının 97 bin 159 liraya ulaştığı bu şartlarda, 23 bin 500 lira ortalama emekli ücreti ile 50 bin 503 lira en düşük memur ücretine itirazımız var. Adalet herkese lazım, her yerde lazım. Bırakın ayırımcılığı. Kadro ve sınıf ayrımcılığı yapılmadan tüm memurlara yüzde 30 refah payı verin, sorun çözülsün. Memur da yararlansın, emekli de yararlansın. Adalet sağlansın. Sesimiz duyan var mı?