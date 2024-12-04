Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması





ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?





2024 YILI ASGARİ ÜRET NE KADAR?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği zam görüşmelerine sayı günler kaldı. Çalışanlar 2025 yılında asgari ücrete ne kadarlık bir zam yapılacağını merakla bekliyor.Asgari ücrette ilk toplantı 10 Aralık Salı günü olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret sürecine yönelik açıklamada bulundu.Işıkhan, "Asgari ücretle ilgili süreci salı günü başlatıyoruz, öncelikli gündemimiz asgari ücret" dedi.Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirliyor.Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesinde teamül üzerine aralık ayında dört defa bir araya geliyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karara varılıyor. Oyların eşit olması durumunda ise komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi içeriyor.Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde geriye net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak işçinin cebine giriyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.